Sistemul judiciar intra in zodia schimbarilor. Expira mandatele sefilor din Justitie

Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2019 se anunța unul extrem de zbuciumat in justiție. In 2019 este așteptata sentința finala in dosarele lui Liviu Dragnea, dar și ale altor grei politici. Pe de alta parte, Sistemul iși da restart, iar la DNA, Parchetul General și ICCJ vom avea șefi noi din primavara.Citește și: SURSE…

- Justitia va avea un an 2019 agitat. Urmeaza noi modificari ale legislatiei penale, dar si schimbarea sefilor DNA, Parchetului General si Curtii Supreme. Si, nu in ultimul rand, noi decizii in marile dosare de coruptie pe care le credeam incheiate. Curtea Suprema este condusa de Cristina Tarcea din toamna…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins plangerea formulata de fostul sef al DNA Ploiesti Lucian Onea impotriva controlului judiciar impus de procurori in dosarul in care este acuzat de complicitate la favorizarea faptuitorului si cercetare abuziva. "Respinge, ca nefondata, plangerea formulata…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins plangerea formulata de fostul sef al DNA Ploiesti Lucian Onea impotriva controlului judiciar impus de procurori in dosarul in care este acuzat de complicitate la favorizarea faptuitorului si cercetare abuziva. "Respinge, ca nefondata, plangerea formulata…

- Parchetul General sustine ca doi procurori din echipa de la Inspectia Judiciara, care a efectuat in septembrie 2017 un control la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, si-au continuat ulterior activitatea in cadrul PICCJ.

- Parchetul General sustine ca Planul de actiune pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie (SNA), adoptat in anul 2005 printr-o hotarare de Guvern, stabileste "fara echivoc" incheierea unor protocoale intre parchete si ministere cu SRI, SIE si CSAT. Intr-un comunicat de presa…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri Statutul magistratilor, ultima dintre cele trei legi ale justitiei modificate de majoritatea PSD-ALDE. Proiectul a trecut de CCR, astfel incat presedintele este nevoit sa semneze decretul de promulgare. Legea, in noua sa forma, reduce atributiile sefului…

- Avand in vedere informatiile vehiculate in spatiul public privind suspiciunile care acrediteaza ideea ca milioane de romani ar fi fost interceptati, precum si cele potrivit carora 3000 de magistrati ar fi fost cercetati in ultimii 4 ani de catre DNA, respectiv ca jumatate dintre magistratii din Romania…