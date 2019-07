Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de familie atrag atentia ca sunt satui de problemele pe care le are platforma informatica de asigurari de sanatate (PIAS). Aceasta nu functioneaza in continuare de la inceputul lunii, iar doctorii nu pot raporta serviciile medicale si nu pot deconta contravaloarea acestora.

- Președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov, Sandra Alexiu, a declarat, pentru MEDIAFAX, dupa ce CNAS a anunțat probleme la sistemul informatic, ca mereu la inceputul lunii, cand sunt raportari „e jale”.„Ținem pacienții cu orele, ii trimitem acasa , ii chemam in alta zi”, spune ea.Citește…

- Platforma informatica a asigurarilor de sanatate a fost gandita pentru validarea serviciilor medicale in sistem off line. De-a lungul anilor, legea i-a adaugat noi functii care trebuie sa inregistreze retete si sa le aprobe in timp real. Sistemul informatic nu a fost imbunatatit insa si el ca sa poata…

- Blocaj la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS). Sistemul informatic este blocat, iar medicii de familie nu iși pot desfașura activitatea și sunt nevoiți sa trimita pacienții acasa. Intr-o intervenție telefonica in cadrul Știrilor B1 TV, Sanda Alexiu, președintele Asociației medicilor de familie…

- Aerul condiționat este un ajutor de nadejde in zilele caniculare. Astfel ca majoritatea romanilor apeleaza la el in fiecare zi a verii, dar nu mulți știu cum se folosește corect acesta. Sandra Alexiu, medic de familie și președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov a explicat pentru…

- La inceputul anului, medicii de familie au reclamat faptul ca bugetul alocat medicinei de familie va duce in colaps sistemului, aratand ca „in proiectul de buget pentru 2019, bugetul alocat medicinei de familie vizeaza o crestere de numai 6% fata de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Sistemul informatic pentru medicii de familie este "in colaps total", afirma acestia intr-o scrisoare deschisa adresata Guvernului, Ministerului Sanatatii si Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Sistemul a costat peste 80 de milioane de...

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate are in vedere ca pana la sfarșitul anului sa angajeze șase specialiști IT, salariul fiind de 5.000 de euro. Anunțul a fost facut de președintele instituției, Razvan Vulcanescu. Presedintele CNAS a participat sambata la Hackathon4Health - o platforma de colaborare…