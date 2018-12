Sistemul i-a aratat “cartonasul rosu” candidatului prezidential Klaus Werner Iohannis! Asadar, ramin singurul candidat la Presedintia Romaniei!

In urma cu o saptamina am anuntat ca voi candida la Presedintie si ca doresc, in anul Centenar, sa fiu Presedintele tuturor Romanilor si sa terminam odata cu razboiul civil care macina Romania din Decembrie ’89 incoace. Voi fi un Presedinte mai Bun decit poate oferi Sistemul ! La momentul anuntului meu, pe 2 Decembrie 2018, prima zi din anul Centenar, doar KWI isi mai anuntase candidatura. Ceilalti candidati ori au o rusine sa se anunte in fata Romanilor ori sint implicati in lupte murdare de culise si asteapta “ordinul pe unitate”! Desi ne aflam la mai putin de 1 an de alegerile prezidentiale…