Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 22 septembrie 2019, in intervalul orar 08.00 – 20.00, Iașul celebreaza Ziua mondiala fara mașini, iar ieșenii vor putea calatori gratuit cu mijloacele de transport in comun ale Companiei de Transport Public. Sub sloganul „Iașul fara mașini. Mergi cu noi!”, Primaria Municipiului Iași, impreuna…

- Presedintele turc Tayyip Erdogan a declarat ca va discuta in aceasta luna cu presedintele american Donald Trump despre achizitia de rachete Patriot, afirmand ca legatura sa personala cu liderul Statelor Unite ar putea depasi criza provocata de cumpararea de catre Ankara a sistemelor de aparare rusesti,…

- Huawei transmite un mesaj prin care incurajeaza discuția pe argumente și declarații fondate, referitor la declarațiile dlui Gordon Sondland, Ambasadorul SUA la UE, cu ocazia vizitei din data de 5 septembrie in București, prin care acesta incurajeaza Romania sa devina o țara “libera de Huawei”. Acesta…

- Platforma DownDetector colecteaza in timp real date despre intreruperi ale mai multor servicii online, cele mai afectate țari sunt Franța, Germania, Marea Britanie, Romania, Grecia și Spania. Și utilizatori din afara Europei sunt afectați, Indonezia, Japonia, dar si statele de pe coasta…

- Peste 35% dintre romanii care dețin un sistem de securitate acasa l-au instalat acum mai bine de 5 ani, conform unui sondaj comandat de Atu Tech (A2T.ro), cel mai mare magazin online de sisteme de securitate din Romania, potrivit cifrei de afaceri. Luand in considerare ritmul accelerat al avansului…

- Modele Tesla pot fi comandate oficial in Romania. Compania americana a facut acest anunț recent pe contul oficial de Twitter, scrie auto-bild.ro. Așa cum ne-am obișnuit compania condusa de Elon Musk prefera sa ocoleasca metodele clasice și apeleaza pentru comunicare la social media. Așa am aflat ca…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, miercuri, ca Statele Unite se afla in pozitia de a desfasura o noua racheta de croaziera in Romania si Polonia si ca Rusia considera acest lucru o amenintare la care trebuie sa raspunda, informeaza Euractiv.

- Nissan Motors a anuntat miercuri, ca profitul din primul trimestru a scazut cu aproximativ 90%, cu o zi inainte de a declara ca va face restructurari de mai mult de 10.000 de locuri de munca. In aceste condiții, criza se accentueaza pentru cel de-al doilea mare producator de automobile din Japonia,…