Sistemul financiar din zona Euro este tot mai vulnerabil din cauza economiilor emergente De asemenea, institutia avertizeaza ca o crestere a tensiunilor de pe piata obligatiunilor italiene ar putea afecta alte state puternic indatorate din zona euro.



BCE apreciaza ca amenintarea cea mai mare o reprezinta decizia unor investitori de a renunta la activele riscante, ceea ce ar putea duce la o scadere "dezordonata" a valorii unor astfel de actiuni si obligatiuni. A doua ar fi sporirea temerilor privind sustenabilitatea datoriei si a treia faptul ca profitabilitatea bancilor ramane atat de scazuta incat afecteaza creditarea, potrivit Agerpres.



"Suntem extrem de ingrijorati… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Sporirea protectionismului, evolutiile politice din zona euro si turbulentele din unele economii emergente au facut sistemul financiar din zona euro mult mai vulnerabil la socuri, se arata in raportul de stabilitate financiara publicat de Banca Centrala Europeana (BCE), transmite Financial Times. De…

- Datoria publica a Germaniei a scazut sub 60% din PIB inca din acest an, a anuntat ministrul de Finante Olaf Scholz, fiind pentru prima data din 2002 cand este sub plafonul stabilit de UE prin Tratatul de la Maastricht, transmite Reuters. Toate statele membre ale zonei euro s-au angajat să-şi…

- Kruk Romania, parte a grupului polonez de colectare de debite cu acelasi nume, lanseaza o platforma online pe care clientii pot vedea stadiul datoriilor, pot stabili un angajament de plata si isi pot actualiza datele de contact.

- Angela Merkel a anuntat, luni, dupa o serie de esecuri electorale, ca nu va mai candida pentru un nou mandat de cancelar al Germaniei dupa finalul celui actual, in anul 2021. "In calitatea de cancelar, eu trebuie sa asum responsabilitatea pentru tot. Acest mandat de cancelar este ultimul…

- Înainte de declansarea ultimei crizei financiare, datoria publica reprezenta 12% din PIB. Astazi a ajuns la 36% din PIB si continua sa creasca. Costurile bugetului de stat cu plata datoriei publice au beneficiat pâna acum de dobânzile reduse pe plan intern si extern. În 2013,…

- Domeniul auto este in plina schimbare, multi producatori traditionali incercand in ultimii ani sa prinda din urma companii noi care au investit mai devreme in tehnologii precum motoare electrice si condus autonom. Huawei a anuntat de curand un parteneriat cu producatorul auto Audi, exclusiv pentru…

- Școala Gimnaziala „Toma Cocișiu” din Municipiul Blaj se afla pe lista instituțiilor de invațamant care au caștigat proiectul de parteneriat strategic „Human Rights and Citizenship” in domeniul educației școlare Erasmus +. Instituția de invațamant din Blaj va participa, in calitate de partener, alaturi…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 4,811 miliarde de euro, in primele sapte luni din 2018, in crestere cu 15,59% comparativ cu perioada similara din 2017, se arata intr-un comunicat de presa al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). În perioada similară a anului trecut,…