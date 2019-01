Stiri pe aceeasi tema

- In luna noiembrie 2018, productia industriala a scazut fata de luna precedenta cu 1,2% ca serie bruta si a crescut cu 0,8% ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, informeaza un comunicat de presa al Institutului Nasional de Statistica.  Fata de luna corespunzatoare…

- Consumul final de energie al Romaniei va fi in crestere in perioada 2019 – 2022, cu salturi anuale de circa 2,4%, se arata in Prognoza Echilibrului Energetic, publicata in luna decembrie de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP), informeaza AGERPRES . Astfel, in 2019, consumul total de energie…

- "S-au trezit doua societați ROMGAZ și OMV, care produc 95% din producția de gaz a Romaniei, stapanii gazelor din Romania și au spus ca intre noi și cetațeni nu mai este nimeni și noi putem sa punem cat vrem. Ne-am trezit intr-o dimineața ca unul pune 1000, tu cat pui? 1001 . Pun eu apoi 1002 și ne…

- In perioada 1.I.-31.X.2018, resursele de energie primara au crescut cu 1,6%, iar cele de energie electrica au ramas la același nivel, fața de aceeași perioada a anului precedent, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica. Principalele resurse de energie primara in perioada…

- Energia electrica generata din surse regenerabile de persoanele fizice (prosumatorii), ar trebui preluata in retea de la 1 ianuarie 2019, factura urmand sa fie compensata, insa Autoritatea Nationala de Reglementare (ANRE) nu stie cum poate fi realizat practic acest lucru.

- Joi 29 noiembrie, centralele eoliene asigurau un sfert din producția de energie din sistemul energetic. Cu 2370 MW, eolienele erau lider de producție la ora pranzului, potrivit datelor Transelectrica....

- Organizația non-guvernamentala CivicTech Romania a lansat o platforma de date deschise care reunește informații despre consumul de energie a instituțiilor publice din țara. In prima faza, in cadrul platformei OpenEnergy.ro s-au inscris 24 de instituții publice din București și Alba Iulia care pun la…

- Resursele de energie primara au crescut in primele noua luni ale anului cu 1,4%, iar cele de energie electrica au urcat cu 0,1% fata de aceeasi perioada din 2017, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES . Astfel, principalele resurse de energie…