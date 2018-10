Sistemul electronic al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate este nefunctional pentru a treia zi consecutiv, anunta medicii de familie. Sistemul a functionat cu dificultate si saptamana trecuta, insa in aceste zile sunt perioade intregi in care este blocat, retetele functioneaza doar in mod offline, iar serviciile nu se valideaza, spun reprezentantii Federatiei Nationale a Patronatelor Medicilor de Familie.

De vina ar fi faptul ca au expirat doua contracte majore de mentenanta. Totusi timp de un an nu s-au facut aceste achiziții, fapt care a blocat emiterea retetelor electronice si…