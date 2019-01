Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa panica, multi oameni au fost revoltati ca nu au fost avertizati prin SMS de sistemul RO ALERT, dupa seismul din noaptea de sambata spre duminica. Au scris chiar pe pagina de Facebook a Inspectoratului General pentru Situații de Urgența.

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta precizeaza, dupa ce in zona Vrancea s-a produs un cutremur cu magnitudine 5,8 resimtit si in Capitala, ca in cazul seismelor, Sistemul RO-ALERT nu difuzeaza notificari anterior declansarii acestora. "In cazul seismelor, Sistemul RO-ALERT nu va difuza notificari…

- Pagina de Facebook a Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a fost luat cu asalt de catre utilizatorii nemultumiti de faptul ca RO-ALERT nu a transmis o avertizare legata de cutremurul de 5,8 pe Richter, care a avut loc duminica dimineata in zona Vrancea. Sistemul nu a fost creat…

