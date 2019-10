Sistemul de justiție și autoritățile dinzona de aplicare a legii, în colaps Sistemul de justiție din județele Bistrița-Nasaud și Cluj, precum și din Romania, dar și autoritațile din sfera instituțiilor de aplicare a legii, respectiv poliția, sunt prabușite total. Potrivit unor informații oficiale, cu siguranța masluite, la nivel național in Romania exista 640.000 de dosare penale ce nu pot fi finalizate pentru ca autorii faptelor nu sunt cunoscuți. Cum s-a ajuns la aceasta situație este greu de dat un raspuns și de stabilit un vinovat anume.Cazul ”Caracal” este un exemplu graitor in acest sens, cu un presupus vinovat și crimele comise de acesta, sistemul de justiție nu… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

