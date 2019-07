Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Greciei s-a plans ca mai mulți producatori din Romania folosesc numele de 'iaurt grecesc' pentru mai multe tipuri de sortimente de iaurt. La scurt timp, Ministerul Agriculturii a pus ANPC sa-i sperie pe producatori. Rareș Bogdan a reacționat in acest caz și spune ca este strigator la cer…

- Pierderile de productie estimate in acest an din cauza fenomenelor meteo extreme sunt de cateva zeci de milioane de lei, iar suprafata afectata in diferite grade la nivel national se ridica in prezent la aproximativ 50.000 de hectare, sustine ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea.…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si a propus sa introduca in Planul National de Irigare inca 1,5 milioane de hectare de teren agricol, pe langa cele 2 milioane care vor fi irigate pana in 2020, a declarat, marti, ministrul Petre Daea, care s a aflat intr o vizita de lucru in judetul Covasna.Potrivit…

- In perioada 27-29 mai 2019, orasul Arad a fost gazda Reuniunii informale a Grupurilor de lucru ale Comitetului Militar al Uniunii Europene (EUMCWG si EUMCWG/HTF), organizata de Statul Major al Apararii, sub egida detinerii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene (PRES RO). La reuniune…

- Romania se situeaza pe locul al 2-lea in Uniunea Europeana, dupa Spania, ca numar al familiilor de albine si pe primul loc la productia de miere, a afirmat, sambata, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, la conferinta ‘Apicultura in context european si mondial’, informeaza AGERPRES…

- Petre Daea, ministrul agriculturii, a explicat azi de ce a explodat prețul cartofilor. Dintre toate produsele alimentare, cel mai tare s-au scumpit cartofii, cu 32,33 la suta. Ministrul a spus ca aceste creșteri se datoreaza faptului ca legumele au fost ținute in depozite peste iarna și e normal sa…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, sustine necesitatea acordarii unei subventii pentru cultivatorii de cânepa din România, pentru a stimula productia de cânepa si ulei de cânepa.Daea a declarat, duminica, dupa ce a vizitat o fabrica de ulei de cânepa care functioneaza…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, sustine necesitatea acordarii unei subventii pentru cultivatorii de canepa din Romania, pentru a stimula productia de canepa si ulei de canepa.Daea a declarat, duminica, dupa ce a vizitat o fabrica de ulei de canepa care functioneaza in municipiul Dorohoi,…