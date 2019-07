Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cele mai faimoase orase ale civilizatiei antice, Babilonul, situat la sud de Bagdad, a fost inclus vineri pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO, dupa trei decenii de lobby intens din partea Irakului,...

- Incepand de la data de 15 iunie politistii din Munchen au oprit 38 de persoane in stare de ebrietate pe trotinete electrice si alte 6 aflate sub influenta drogurilor, a declarat vineri o purtatoare de cuvant din cadrul politiei. O femeie in varsta de 85 de ani care folosea un scuter electric…

- Biserica Nasterii Domnului, construita in secolul al IV-lea pe locul in care, potrivit traditiei crestine, s-a nascut Iisus Hristos, a fost retrasa marti de UNESCO de pe lista Patrimoniului Mondial in Pericol, dupa lucrari de restaurare, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Situata in centrul…

- Daca trei persoane iau trenul din Franța (Paris), Germania (Munchen) și Italia (Milano) au șansa unica de a ajunge in același timp in aceeași gara din același oraș. Basel se bucura de acest avantaj pitoresc – si despre acest oras elvetian, de pe malurile Rinului, e vorba in cele ce urmeaza.