Uniunea Europeana nu a reusit sa puna capat abuzurilor cu fonduri ale Uniunii in valoare de milioane de euro in fiecare an si a recuperat doar circa 15% din aceasta suma, releva un raport al Curtii de conturi europene facut public joi, citat de Reuters. Utilizarea frauduloasa a fondurilor UE a reprezentat 391 de milioane de euro in 2017, suma comparabila cu cea inregistrata in ultimii patru ani, dar investigatiile Oficiului european de lupta antifrauda OLAF au dus la urmariri penale, in statele membre ale UE, in numai 45% dintre cazuri, se mentioneaza in raport. In acelasi timp, intre 2012 si…