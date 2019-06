Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a propus miercuri omologului sau american Donald Trump infiintarea unui 'grup de lucru comun' privind achizitionarea prevazuta de catre Ankara a sistemelor de aparare antiracheta rusesti S-400, in pofida avertismentelor SUA, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.In…

- Statele Unite au dat un ultimatum Turciei, acordandu-i doua saptamani pentru a renunța la contractul de achiziție a sistemului antiracheta rusesc S-400, potrivit relatarilor canalului tv CNBC. „Inainte de sfarșitul primei saptamani a lunii iunie, Turcia ar trebui sa anuleze contractul rusesc și sa cumpere…

- "Oricat de curand va fi pregatita Rusia sa livreze sistemele, vom fi pregatiti sa le acceptam", a declarat acesta pentru reporteri. Turcia si Statele Unite sunt in dezacord de cand Ankara a luat decizia de a achizitiona unul din sistemele antiaeriene S-400, despre care Washingtonul considera…

- Consecintele planurilor pe care le are Turcia de a desfasura sisteme de aparare antiracheta rusesti S-400 starnesc ingrijorare, in conditiile in care Washingtonul a atentionat in mod ferm ca va impune sanctiuni, a declarat luni secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in timpul unei conferinte…

- Președintele Tayyip Erdogan a declarat vineri ca Turcia continua plațile în cadrul înțelegerii sale cu Rusia pentru a cumpara sisteme de aparare antiracheta S-400, iar Statele Unite nu au prezentat aceleași condiții când s-au oferit sa vânda sistemul rival de rachete Patriot,…

- "In asteptarea unei decizii fara echivoc din partea Turciei, care trebuie sa renunte la sistemul S-400, livrarile si activitatile legate de operationalizarea capacitatii avioanelor F-35 ale Turciei au fost suspendate", potrivit unui purtator de cuvant al Pentagonului, locotenent-colonelul Mike Andrews,…

- In incercarea de a descuraja achizitionarea de catre Ankara a sistemelor antiracheta rusesti S-400, Pentagonul a anuntat luni suspendarea tuturor livrarilor catre Turcia de echipamente, precum si a activitatilor ce vizeaza capacitatea operationala a avioanele de vanatoare invizibile F-35. 'In…

- Turcia risca "consecinte grave" daca va cumpara sistemele rusesti de aparare antiracheta S-400 asa cum intentioneaza, a avertizat vineri un purtator de cuvant al Pentagonului, Charles Summers, citat de AFP și preluat de agerpres.Vezi și: Donald Trump ramane tot mai singur: Inca o DEMISIE zguduie…