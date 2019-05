Stiri pe aceeasi tema

- In vederea pregatirii pentru riscul de incendii forestiere din aceasta vara, Comisia lanseaza astazi, 21 mai, prima flota de aeronave de combatere a incendiilor in cadrul noului sistem rescEU pentru gestionarea dezastrelor naturale. Pana acum, șapte avioane și șase elicoptere de stingere a incendiilor…

- Un tanar care parea sub influența drogului "zombie" a oferit un "spectacol" pe cinste in centrul orașului București, pe strada Alexandru Vlahuța, din imediata apropiere la Pasajului Marașești. Un tanar a facut, timp de aproape o ora, zgomote de neințeles și mișcari ciudate. Acesta parea ca vrea sa danseze,…

- Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Vrancea a implementat in luna aprilie, conform Planului de Acțiune pentru implementarea Strategiei judetene antidrog in perioada 2017-2020, mai multe proiecte. Astfel, in unitațile de invațamant din Vrancea, s-au desfașurat 5 proiecte. Acestea sunt:…

- Ce faci cand a cazut curentul? Pui mana pe telefon. Dar daca nu-ți raspunde nimeni sau ai ramas fara semnal? Ai trecut, poate, și tu prin astfel de situații. In era tehnologiei, au disparut multe probleme. Dar au aparut altele noi. De ordin… tehnic. Cineva s-a gandit cum sa le rezolve și a creat un…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat Legea de aprobare a OUG 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice prin care sporurile pentru garzile personalului din unitațile sanitare nu mai sunt limitate la 30%.Totodata,…

- Ministerul de Interne anunța ca la Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”, in sesiunea iulie-august 2019, vor fi organizate concursuri de admitere pentru toate specializarile, iar recrutarea candidaților va incepe in luna aprilie. La Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”, in sesiunea…

- Societatea Nationala Nuclearelectrica SA organizeaza o licitatie pentru atribuirea unui contract aferent achizitiei de servicii de intretinere, reparatii si furnizare piese de schimb pentru Sistemul de Monitorizare Produsi Gazosi si Fisiune GFP Unitate 1 si Unitate 2. Valoarea estimata a achizitiei…

- Departamentul de Stat al SUA a publicat Raportul de tara privind respectarea drepturilor omului in Romania in anul 2018, care arata ca libertatea de exprimare, un drept constitutional, a fost respectata partial de Guvernul tarii noastre. Legat de protestele din 10 august, este sustinut ca presa pro-guvernamentala…