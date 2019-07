Sistem Informatic Naţional pentru Adopţie. Budăi: Vrem să stimulăm adopţia internă, prin uşurarea procedurilor 'Vrem sa stimulam adoptia interna, usurarea procedurilor si clarificarea lor mult mai bine. Este un proiect depus de anul trecut din septembrie, discutam pe marginea lui si ne dorim ca la sfarsit de sesiune sa adoptam un proiect dezbatut larg', a spus Budai la B1 TV. Masuri de incurajare a adopției interne Masuri de incurajare a adopției interne Acesta a subliniat ca sunt masuri foarte bune de incurajare a adoptiei, inclusiv sprijin financiar si a precizat ca luni a fost lansat pe site-ul ministerului, la Transparenta decizionala, proiectul de Hotarare privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

