Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finanțelor Publice și ANAF propun un nou mecanism pentru automatizarea inființarii și ridicarii popririlor bancare de catre organele fiscale, in limita sumelor inscrise in actele de executare silita. Astfel, disponibilitațile banești existente in conturile contribuabililor nu vor fi afectate…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a anuntat, miercuri, ca propune un nou mecanism de poprire, poprirea electronica, pentru a automatiza infiintarea si ridicarea acestora de catre organele fiscale. Masura este propusa pentru ”automatizarea infiintarii si ridicarii popririlor…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a anuntat, miercuri, ca propune un nou mecanism de poprire, poprirea electronica, pentru a automatiza infiintarea si ridicarea acestora de catre organele fiscale. Masura este propusa pentru "automatizarea infiintarii si ridicarii popririlor…

- Lovitura dura data de ANAF tuturor romanilor. Procedura se automatizeaza! Nimeni nu scapa. Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a anuntat, miercuri, ca propune un nou mecanism de poprire, poprirea electronica, pentru a automatiza infiintarea si ridicarea acestora de catre organele fiscale.…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a anuntat, miercuri, ca propune un nou mecanism de poprire, poprirea electronica, pentru a automatiza infiintarea si ridicarea acestora de catre organele fiscale.Masura este propusa pentru ”automatizarea infiintarii si ridicarii popririlor bancare…

- "Ministerul Finantelor Publice si ANAF propun un nou mecanism pentru automatizarea infiintarii si ridicarii popririlor bancare de catre organele fiscale, in limita sumelor inscrise in actele de executare silita. Astfel, disponibilitatile banesti existente in conturile contribuabililor nu vor fi afectate…

- Fiscul va institui un sistem electronic de poprire asupra conturilor persoanelor cu datorii, iar poprirea se va efectua numai in limita sumelor inscrise in actele de executare silita, precizeaza Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) intr-un comunicat remis miercuri AGERPRES. …

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anuntat ca miercuri, in sedinta de Guvern, va prezenta modul in care va fi efectuata, electronic, poprirea conturilor, aceasta modificare legislativa urmand sa facuta incepand cu luna iulie. "Azi (marți, n.red.) am avut pe birou nota de la colegi,…