- Partidul Liberal Democrat din Moldova va participa in calitate de concurent electoral la alegerile locale generale, programate sa aiba loc pe data de 20 octombrie. Hotararea a fost aprobata la sedinta Consiliului Politic Nationala, desfasurata duminica, 30 iunie, transmite IPN.

- Senatorul PSD Șerban Nicolae a declarat ca Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) „nu mai are ce cauta in procesul electoral”, precizand ca ar trebui sa se revena la formula declarației pe proprie raspundere atunci cand votezi pe liste suplimentare, potrivit mediafax.„Singurul raspuns…

- Din punct de vedere politic, adoptarea legii care se refera la revenirea la sistemul proportional de vot face practic imposibila revenirea Partidului Democrat din Moldova la putere. De aceasta parere este Vladislav Kulminski, directorul executiv al Institutului pentru Initiative Strategice, expusa la…

- Noua majoritate parlamentara de la Chisinau, compusa din deputatii Partidului Socialist al lui Igor Dodon si ai Blocului ACUM (PAS plus PPDA), a votat in prima lectura anularea sistemului de vot mixt si revenirea la cel proportional, proiectul fiind sustinut cu o majoritate de voturi, informeaza…

- Decizia blocului ACUM de a sustine un presedinte de Parlament din partea PSRM este una foarte riscanta care in anumite situatii poate sa conduca la un anumit dezastru electoral si politic pentru formatiunile care fac parte din bloc. De aceasta parere este comentatorul politic Corneliu Ciurea, opinie…

- Aflat intr-o vizita de lucru in Republica Moldova, vicepremierul rus, Dmitrii Kozak, a afirmat ca alegerile parlamentare de la Chisinau sunt inevitabile. In opinia sa, cele trei partide importante care pot forma o coalitie, PDM, PSRM, Blocul ACUM, sunt atat de diferite, incat chiar daca si vor crea…

- Directorul Institutului European de Studii Politice, Viorel Cibotaru, considera ca tarile din afara Uniunii Europene nu se vor putea dezvolta in masura in care si-o doresc sau in masura in care o cere timpul, daca nu vor trece de la programul de vecinatate la programul de aderare. Declaratia a fost…

- “Ziua de 9 mai a fost o zi fierbinte dar am sa ma rezum la cele care au atras atenția la nivel național. Au existat ieșeni indignați de faptul ca au fost blocate strazile. Nu am transformat orașul intr-o scena de lupte și asta se datoreaza in primul rand ieșenilor și le mulțumesc ieșenilor. le mulțumesc…