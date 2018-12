Sistem digestiv sănătos – 10 sfaturi de care să ții cont Alimentația, mișcarea și hidratarea influențeaza sistemul nostru digestiv. Mai exact, un stil de viața sanatos va reuși sa ne aduca un strop in plus de energie și astfel organismul nostru nu va avea deloc de suferit. Cu cat vom fi mai atenți la modul in care ne hranim, la cat de sanatoase ne sunt mesele, cu atat vom avea o mai buna stare generala de bine. Nu intotdeauna problemele de sanatate sunt grave, sistemul digestiv dand inițial semnale ca ceva este in neregula, pornind de la disconfortul abdominal, balonare sau flatulența. Mai apoi se ajunge la constipație sau diaree, pentru ca mai tarziu… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Poate ai auzit si tu „teoria" conform careia o femeie insarcinata perfect sanatoasa nu va fi predispusa disconfortului creat de ameteli, greata, varsaturi, arsuri stomacale sau constipatie. De fapt, aceste neplaceri pot afecta fara discriminare orice gravida. Secretul este sa avem o dieta sanatoasa…

- Alimentatia din perioada postului se bazeaza mai ales pe alimente de origine vegetala, respectiv legume, fructe, leguminoase, oleaginoase si produse din cereal. Dr. Elena Tanase, medic specialist de medicina interna, consultant de nutritie la Clinica DigestMed, face cateva recomandari de alimentatie…

- Suferi de anemie sau te simti obosit si fara putere? Te confrunti cu probleme precum constipatie, diareea sau tensiune arteriala crescuta? Consuma cateva curmale si vei scapa de problemele enumerate mai sus. Curmalele conțin vitaminele A și K. Vitamina A ...

- 1: Nu te grabi cand iei pranzul Cu cat mananci mai repede, cu atat vei inghiti mai mult aer, ceea ce poate duce la umflarea abdomenului si la dureri abdominale. In general, oamenii inghit mai mult aer atunci cand sunt stresati. In plus, fumatul, guma de mestecat si tinerea in gura a unor bomboane…

- Cercetatorii de la Universitatea Perdue din SUA au analizat riscurile la care se supun peroanele care adopta o alimentatie bogata in grasimi saturate si zahar. Dincolo de obezitate si boli de inima, pe lista riscurilor au mai fost adaugate probleme de atentie, memorie sau chiar aparitia bolii Alzheimer.

- Un corp sanatos are nevoie de o varietate de alimente naturale care conțin o cantitate semnificativa de vitamine, minerale și substanțe nutritive. Exista cateva alimente care pot sa contribuie la stimularea sistemului imunitar, sa ajute la digestie și sa previna boli și afecțiuni. Alimentația corecta…

- Gianluca Mech este nutritionistul italian care a revolutionat conceptul de dieta. Militeaza pentru un plan alimentar sanatos, pentru o dieta echilibrata si introduce savoarea bucatariei italiene in meniul nostru zilnic si nu simti nicio clipa ca esti la cura de slabire. Eforturile sale de a-i invata…

- Data de astazi, 1 octombrie, este una foarte importanta in familia lui Betty Salam – Catalin Vișanescu. Frumoasa artista a nascut azi un baiețel sanatos. Primul copil al cuplului este sanatos și primele momente de a venirea lui pe lume au fost extrem de emoționante pentru tinerii parinți. Betty Salam…