- In legatura cu executarea lucrarilor planificate bransarea apeductului nou, din satul Stauceni, str. Gratiesti, 9, S.A. „Apa-Canal Chisinau” anunța intreruperi la furnizarea apei potabile pentru joi, 15 februarie 2018, in intervalul 09:00–18:00, noteaza Noi.md. Vor fi afectati de lipsa apei potabile…

- Locuitorii a trei scari de bloc de pe strazile Cloșca și Energiei din Alba Iulia raman, miercuri, fara apa la robinete. Potrivit APA CTTA, intreruperea este cauzata de o avarie, iar remedierea problemei dureaza aproximativ 5 ore. ”Din cauza unei avarii, locuitoriilor blocurilor B2 și CF2 de pe strada…

- O statistica pe segmentul furturilor de și din autoturisme, arata ca perioada 1 ianuarie -30 septembrie a.c., in municipiul Zalau, au fost sesizate noua furturi de autoturisme, dintre care șase au fost furturi in scop de folosinta. In doua cazuri fapta sesizata nu s-a confirmat, iar in celelalte situații…

- Locuitorii de pe trei strazi din Baia Mare raman marti, 13 februarie fara apa potabila la robinete. Intreruperea furnizarii apei potabile in urmatoarele zone este consecința unor lucrari de modernizare și reabilitare la rețeaua de distribuție a apei potabile. Chiar daca aceste lucrari creaza disconfort…

- In legatura cu executarea unor lucrari de inlocuire a robinetelor si apometrelor, S.A. „Apa-Canal Chisinau" este nevoita sa intrerupa furnizarea apei in intervalul 09.00 si 16.00 consumatorilor strazii Drumul Viilor.

- Vineri, 9 februarie, in legatura cu executarea lucrarilor planificate, S.A. „Apa-Canal Chisinau” va fi nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile pe mai multe adrese din capitala, informeaza Noi.md. Mai exact, miine, in intervalul orar 09:00-16:00, vor fi afectati de lipsa apei potabile consumatorii…

- Un barbat in varsta de 57 de ani, din judetul Brasov, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru infractiunea de talharie, dupa ce a sustras o plasa cu bunuri din incinta unei agentii loto din municipiul resedinta, precizeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie( IPJ)…

- Se sisteaza furnizarea apei potabile in: LOCALITATEA: Bucuresci DATA: din data 06.02.2018 orele 11:00 pana an data de 08.02.2018 orele 16:00 STRAZI AFECTATE: localitatea Bucuresci (de la Primarie spre localitatea Curechiu) MOTIVUL: Electropompa de distributie a apei potabile…

- In perioada 31 ianuarie 1 februarie 2018, Marius Horia Tutuianu, presedintele Consiliului Judetean Constanta, a participat, la Bruxelles, la cea de a 127 a sesiune plenara a Comitetului European al Regiunilor. La Bruxelles au fost prezenti si primarul Constantei, Decebal Fagadau, si vicepresedintele…

- Pentru remedierea unei avarii la conducta principala de alimentare cu apa, de pe Soseaua Constantei din localitatea Cumpana, SC RAJA SA a fost nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile astazi, 01 februarie 2018, in intervalul orar 12,00 16,00. Sunt afectati toti consumatorii din localitatea Cumpana.…

- In legatura cu executarea lucrarilor planificate, S.A. „Apa-Canal Chisinau” este nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile miercuri, 31 ianuarie 2018, in intervalul orar 09:00-17:00. In urma acestui fapt, vor fi afectati de lipsa apei potabile consumatorii din strazile: Varsovia; str. si str-le…

- „Apa-Canal Chișinau" informeaza ca in ultimile doua zile ale lunii ianuarie vor fi sistari din apa. Astfel, locuitorii capitalei sunt indemnati sa-si asigure rezerva minima de apa pentru consum.

- Deputatul Camelia Gavrila a precizat, astazi, ca realizarea a 106 clase de invatamant dual va stimula acest tip de invatamant. De asemenea, se vor introduce elemente de educatie antreprenoriala in cadrul disciplinelor educatia tehnologica si educatia economica in noile programe scolare, mai afirma Camelia…

- NEATENTIE Un accident soldat cu o victima s-a petrecut in aceasta dimineața, in municipiul Vaslui, zona Vama, la ieșirea spre municipiul Barlad. O femeie in jur de 40 de ani, s-a angajat in traversarea strazii pe trecerea din zona Vamii, moment in care a fost lovita de o autoutilitara de marfa.…

- Fiecare al patrulea consumator de apa din Capitala indica un volum "zero" in facturi. Despre acest lucru anunta intreprinderea "Apa-Canal Chisinau", care a gasit o solutie pentru a-i pune la punct pe rau-platnici.

- Fiecare cartier din municipiul Suceava va avea garantata, incepand din acest an, o finantare in valoare de 500.000 de lei, pentru implementarea unor proiecte prioritare, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, primarul Ion Lungu. El a spus ca s-au finalizat ultimele discutii cu cetatenii,…

- Zilnic, înainte de pompare în rețeaua de distribuție a municipiului Chisinau, specialiștii SA „Apa-Canal Chișinau” testeaza calitatea apei la peste 25 de parametri fizico-chimici si bacteriologici. Pe parcursul anului trecut au fost prelevate 186 de mii de probe si au fost…

- 57,4 milioane de euro din Fondul de Coeziune vor fi investiți in infrastructura de distribuție, gestiune și tratarea a apei din județul Caraș-Severin. "Uniunea Europeana, prin politica de coeziune, face investiții pentru ca fiecare cetațean sa aiba acces la apa curata și sanatoasa și, in același timp,…

- S.A. ”Apa-Canal Chisinau” depune toate eforturile necesare pentru a furniza permanent apa de calitate, fiind testata zilnic, inainte de pomparea in reteaua de distributie a mun. Chisinau la peste 25 parametri fizico-chimici si bacteriologici. Nemijlocit, pe parcursul anului 2017, specialistii intreprinderii…

- Timp de doua zile, vineri si sambata, un nou autobuz electric, produs in 2017 si omologat la finele anului trecut, la Barcelona, va circula cu calatori, pe principalele rute de transport in comun din Suceava – 2, 4 si 5. Calatoriile cu acest autobuz sunt gratuite.Autobuzul electric Pivot, ...

- In legatura cu executarea unor lucrari de inlocuire a vanelor, S.A. „Apa-Canal Chisinau” este nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile joi, 11 ianuarie 2018, in intervalul orar 09:00–17:00. Astfel, vor fi afectati de lipsa apei potabile consumatorii de pe urmatoarele adrese: str. I. Vieru, 15/4;…

- In legatura cu executarea unor lucrari planificate, S.A. „Apa-Canal Chisinau” este nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile marti , 9 ianuarie 2018, in intervalul 09:00–17:00. Vor fi afectati de lipsa apei potabile consumatorii din urmatoarele strazi: Soarelui, 180 - 200, 95 - 117, inclusiv cu…

- In legatura cu executarea unor lucrari planificate, S.A. „Apa-Canal Chisinau” este nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile marti , 9 ianuarie 2018, in intervalul 09:00–17:00. Vor fi afectati de lipsa apei potabile consumatorii din urmatoarele strazi: Soarelui, 180 - 200, 95 - 117, inclusiv cu…

- Pe mai multe strazi din capitala marți, 9 ianuarie, intre orele 09.00 si 17.00, va fi sistata livrarea apei. Potrivit SA „Apa-Canal Chisinau”, in legatura cu executarea lucrarilor planificate din strazile Costiujeni, Sf. Nicolae, urmeaza a fi sistata apa pe strazile Soarelui, 180-196, 89-121; Valea…

- In legatura cu executarea unor lucrari planificate, S.A. „Apa-Canal Chisinau" va intrerupe furnizarea apei potabile marti , 9 ianuarie 2018, in intervalul orelor 09:00–17:00. Vor fi afectati de lipsa apei potabile consumatorii din urmatoarele strazi:

- In legatura cu executarea lucrarilor de bransare a apeductului nou-construit din str. A. Mateevici, 34, S.A. „Apa-Canal Chisinau” este nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile miercuri, 03 ianuarie 2018, in intervalul 09:00–14:00. Vor fi afectati de lipsa apei potabile consumatorii din urmatoarele…

- La data de 31 decembrie 2017, ora 23.40, un barbat, din comuna Golești, in timp ce conducea un autoturism pe DN2 E85, din direcția Focșani- Ramnicu Sarat, pe fondul vitezei neadaptate a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune cu un autoturism…

- In legatura cu executarea lucrarilor planificate de catre S.A. “ Termoelectrica”, pe data de 28 decembrie 2017, joi, in intervalul 09:00–14:00, S.A. „Apa-Canal Chisinau” este in neplacuta situatie de nu a furniza apa potabila catre consumatorii din strazile: A. Saharov, 2-4; D. Riscanu, 9-11; Cringului,…

- Dispeceratul National Salvamont a primit, in ultimele 24 de ore, 79 de apeluri de urgenta, cele mai multe fiind din municipiul Brasov, din Cavnic si Lupeni. De asemenea, salvamontistii au avut alte 18 apeluri prin care se solicitau informatii.Salvamont Romania anunta, miercuri dimineata, ca…

- In legatura cu executarea lucrarilor de bransare a apeductului nou-construit din or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 53, S.A. „Apa-Canal Chisinau” este nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile joi, 21 decembrie 2017, in intervalul 09:00–17:00. Vor fi afectati de lipsa apei potabile consumatorii…

- Un tanar de 17 ani din municipiul București a fost injunghiat de un barbat chiar in scara blocului. Incidentul a avut loc in sectorul 6 al Capitalei iar potrivit polițiștilor, atacatorul, un barbat de 44 de ani, a fost reținut. Un tanar de 17 ani din municipiul București a fost injunghiat in scara blocului,…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in municipiul Constanta pe strada Tepes Voda in zona hotelului Havana. Din primele informatii o persoana a fost ranita, fiind diagnosticata cu traumatism de membru inferior. La fata locului intervin cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean…

- In legatura cu executarea lucrarilor avariate, S.A. „Apa-Canal Chisinau” este nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile joi, 14 decembrie 2017, in intervalul 09:00–18:00. Vor fi afectati de lipsa apei potabile consumatorii din urmatoarele strazi: Ginta Latina, 17, 19, inclusiv cu fractii; Mircea…

- Intreruperea furnizarii apei potabile in urmatoarele zone este consecința unor avarii. Ne cerem scuze pentru aceste incidente – independente de voința noastra. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizarii apei potabile in cel mai scurt timp. Data Ora…

- Avaria care afecteaza peste 20.000 de oameni din orasul Tecuci a aparut dupa ce o magistrala a fost avariata de un utilaj care efectua o lucrare la o strada, iar pentru a repara defectiunea, specialistii de la compania de apa au fost nevoiti sa opreasca furnizarea in tot orasul, scrie Mediafax.…

- Societatea Apa Canal SA Galati a anuntat ca astazi, 11.12.2017, in jurul orelor 12,30 a survenit o avarie la conducta de apa Dn150mm, din municipiul Tecuci - str. Feroviarilor, Pod Tecucel, mal drept, avarie cauzata de lucrari executate in zona de catre TANCRAD.Lucrarile de remediere a avariei implica…

- Pentru executarea unor lucrari de deviere si inlocuire a conductei de alimentare cu apa, cu diametrul de 150 mm, de pe Bd. Alexandru Lapusneanu din municipiul Constanta, SC RAJA SA va intrerupe furnizarea apei potabile marti, 12 decembrie 2017, in intervalul orar 09,00 ndash; 14,00.Potrivit SC RAJA…

- Pentru remedierea unei avarii la conducta de alimentare cu apa potabila cu diametrul de 400 mm din incinta Statiunii Experimentale Viticole din Murfatlar, SC RAJA SA a fost nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile astazi, 08 decembrie 2017, in intervalul orar 09.00 ndash; 17.00. Sunt afectati de…

- Guvernul aloca 15 milioane de lei pentru incalzirea centralizata din municipiul Bacau, la doua saptamani dupa ce primarul Cosmin Necula avertiza asupra „bombei cu ceas” reprezentate de sistemul centralizat si proiectul european pe termie derulat de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Pentru remedierea unei avarii la conducta de alimentare cu apa cu diametrul de 400 mm de la intersecția strazilor Mihai Viteazul cu Artileriei din municipiul Constanța, SC RAJA SA este nevoita sa reduca presiunea apei potabile, astazi, 04 decembrie 2017, in intervalul orar 12,15 – 16,00. Sunt afectați…

- In legatura cu executarea lucrarilor de inlocuire a robinetelor si contoarelor, S.A. „Apa-Canal Chisinau” anunța intreruperi la furnizarea apei potabile pentru marti, 05 decembrie 2017, in intervalul 9:00–17:00, noteaza NOI.md. Astfel vor fi afectati de lipsa apei potabile consumatorii din urmatoarele…

- In legatura cu executarea lucrarilor de bransare a apeductului nou-construit din str. L. Deleanu, 34/1, S.A. „Apa-Canal Chisinau” este nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile vineri, 01 decembrie, in intervalul 09:00–17:00. Vor fi afectati de lipsa apei potabile consumatorii din urmatoarele strazi:…

- Sucevenii vor avea de platit taxe si impozite mai mari de anul viitor.Decizia a fost luata in sedinta de Consiliu Local de marti dimineata, chiar de Ziua Bucovinei, cu doar 12 voturi "pentru" (PNL + PMP) si 10 impotriva (PSD + ALDE).In medie ponderata, per total taxe si impozite, ...

- Echipajele SMURD au intervenit la 31 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, dintre care, la 6 dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj cu o autospeciala și un echipaj cu ambulanța SMURD de la Detasamentul de Pompieri Curtea de Argeș au intervenit…

- APA CTTA anunța ca marți, 21 noiembrie, intrerupe furnizarea apei potabile in 16 localitați din Alba, pentru relocarea conductei DN1000 in zona Galda de Jos. ”In urma lucrarilor la autostrada Sebeș-Turda (tronson II), SC APA CTTA SA ALBA anunța ca in data de 21.11.2017, incepand cu ora 04.00, va…

- În legatura cu executarea lucrarilor planificate de catre compania „Gas Natural Fenosa” și Apa – Canal Chișinau, în perioada 20 - 22 noiembrie curent, în intervalul 09:00–17:00, este posibila deconectarea energiei electrice, precum și sistarea alimentarii…

- Un accident rutier in care sunt implicate doua autoturisme s-a produs in urma cu puțin timp pe strada Alexandru Marghiloman din municipiu. In evenimentul produs in apropiere Școala 6 sunt implicate un BMW și o Dacia Papuc. Din primele informații, [...] citește mai mult Post-ul ULTIMA ORA! Accident in…

- Apa Bacaului a atins cote normale de presiune! Programul de furnizare a revenit la normal! Joi, 16 noiembrie, au fost executate ultimele operațiuni de reglare a debitului pe conducta de aducțiune Valea Uzului – Bacau și au fost atinși parametrii normali de debit și presiune. Programul de furnizare a…

- In legatura cu executarea lucrarilor de bransare a apeductului nou-construit din str. Titulescu, 28/2 S.A. „Apa-Canal Chisinau” este nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile vineri, 17 noiembrie, in intervalul 09:00–16:00. Dupa cum anunța NOI.md vor fi afectati de lipsa apei potabile consumatorii…

- În legatura cu executarea lucrarilor de branșare a apeductului nou-construit din strada Titulescu, 28/2, SA „Apa-Canal Chișinau” informeaza ca este nevoita sa întrerupa furnizarea apei potabile vineri, 17 noiembrie, în intervalul orelor 09.00 – 16.00, transmite…