In cadrul ședinței, deputatul PSRM Vasile Bolea a declarat ca, in 2016, Parlamentul a redus atribuțiile șefului statului in domeniul apararii și securitații, iar Igor Dodon nu a mai putut coordona activitatea SIS.

Tot astazi, Parlamentul a reexaminat proiectul care prevede trecerea Serviciului de Protecție și Paza de Stat in subordinea președintelui. Mai mult, liderul de facto al socialiștilor a insistat ca trecerea acestor instituții in sobordinea sa sa fie facuta la data adoptarii și nu in decurs de 30 de zile, cum e normal in astfel de cazuri.

Dodon a recunoscut, la o emisiune…