Siropul de hrean. Se spune ca este cea mai puternica arma impotriva grasimilor!

Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a provocat ingrijorare la Pentagon cerand militarilor planuri pentru a lansa lovituri asupra Iranului la putin timp dupa o serie de incidente atribuite militiilor proiraniene, in septembrie, in Irak, potrivit cotidianului Wall Street Journal, transmite AFP. Pe 7 septembrie, trei…

- India a lansat joi un program destinat reducerii nivelului periculos de poluare care afecteaza peste 100 de orase si care, spera guvernul, va reusi sa imbunatateasca in mod semnificativ calitatea aerului, potrivit Reuters. Planul a declansat critici imediate din parte ecologistilor, care…

- Orange Romania, liderul pietei locale de telefonie mobila, a fost amendat cu 64,9 mil. lei (14 mil. euro) pentru abuz de pozitie dominanta in relatia cu furnizorii de servicii de plati si reclame prin SMS, in urma unei investigatii deschise in anul 2016 de Consiliul Concurentei.

- Din data de 28 decembrie 2018, politistii pot emite ordine de protectie provizorii fata de agresori, fie el sot, concubin, fiu sau alt membru al unei familii, si chiar sa il evacueze din locuinta. In baza prevederilor legale care au intrat in vigoare de la sfarsitul anului trecut, inainte de sarbatorile…

- Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, a declarat sambata ca Siria nu ar trebui sa vada retragerea trupelor americane din tara ca o invitatie de a folosi arme chimice, relateaza Reuters. "Nu exista absolut nicio schimbare in pozitia SUA fata de utilizarea armelor chimice…

- Nationala feminina de handbal debuteaza la Campionatul European din Franta chiar de Ziua Centenarului – 1 decembrie, intr-o partida cu Cehia, la ora 19:00. Iar intr-o zi atat de speciala pentru natiune, echipa este condusa din postura de capitan de o persoana la fel de speciala,...

- Dupa doi ani de declin, actele antisemite in Franta sunt in crestere puternica (+69%) in primele noua luni ale anului 2018, avertizeaza vineri prim-ministrul Edouard Philippe intr-o postare pe Facebook, relateaza France Presse. "Orice agresiune comisa impotriva unuia dintre concetatenii nostri deoarece…