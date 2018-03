Stiri pe aceeasi tema

- Folosita înca din vremea dacilor, efectele miraculoase ale acestei plante au ajuns sa fie cunoscute pâna în zilele noastre datorita consemnarii lor de catre Dioscoride, celebrul medic al antichitații, în tratatul sau.

- Pentru a prepara laptele de usturoi, ai nevoie de usturoi si lapte. Zdrobeste bine usturoiul si amesteca-l imediat in lapte. Consuma pe loc. Beneficiile acestei bauturi sunt nenumarate: - Ajuta in cazurile de astm- Te scapa de tuse- Ajuta in caz de tuberculoza- Trateaza…

- O bunica de 50 de ani, din Sydney, Australia, a dezvaluit programul care a ajutat-o sa slabeasca intr-un timp record fara sa faca niciun exercițiu fizic. Ana Reyes a dat jos numai puțin de 31,5 kilograme in doar 3 luni. Doar dupa ce a observat ca abia mai reușea sa-și lege sireturile din cauza greutații...…

- Garda de Mediu din Galati a notificat agentii economici care isi desfasoara activitatea pe malul Dunarii sa indeparteze, in termen de o saptamana, tonele de gunoaie din zona lor de lucru, in caz contrar fiind pasibili de amenzi intre 50.000 si 100.000 lei, a declarat joi purtatorul de cuvant al institutiei,…

- Sunt agenti imobiliari, studente, secretare, politicieni, pensionare, vin din toate clasele sociale dar au un lucru-n comun – au avut o importanta foarte mare in alegerile din 18 martie din Rusia – femeile reprezinta 60% dintre alegatori. De ce si cum le-a curtat Putin pe femeile din Rusia inainte de…

- Stefan Barabas, fiul directorului de ingrijiri de la Spitalul Municipal din Oradea, a murit subit, joi seara, dupa ce i s-a facut rau . In urma necropsiei, medicii legisti au descoperit ca plamanii si inima baiatului erau afectate, cel mai probabil in urma unei infectii virale. Ca atare, specialistii…

- Mierea de salcam, de mana sau poliflora, dar si polenul au fost vedetele editiei de primavara a Targului National al Mierii (TNM), unde apicultorii romani au venit cu miere de albine curata, de calitate si la preturi de nerefuzat. "Pretul mierii aduse de apicultori la Targul National al…

- Snapchat a pierdut 800 de milioane de dolari, dupa ce Rihanna a criticat o reclama in care era umilita in public. Vedeta a acuzat reteaua de socializare ca a ridiculizat-o in mod „intentionat”. O reclama de pe Snapchat care ii pune pe utilizatori sa aleaga intre a „o palmui pe Rihanna sau a-l pocni…

- Povestea de iubire dintre Prințul Harry și actrița Meghan Markle va deveni film. Televiziunea americana Lifetime a anuntat ca productia cinematografica intitulata „Harry & Meghan: A Royal Romance“ va fi lansata pe 13 mai. Actorul britanic Murray Fraser, cunoscut din filmul „The Loch“, si actrita de…

- Mancand doar o jumatate de cana de morcovi in fiecare zi, organismul nostru asimileaza 2g de fibre dietetice, 4960 mcg beta; Carotina,127 mg potasiu si 6g vitamina C, potrivit wikipedia.org.Contine intre altele si multe alte substante nutritive esentiale pentru organismul uman: acidul folic, vitamina…

- Medicamentele eliberate fara prescripție medicala, cunoscute și sub numele de OTC, reprezinta cea mai mare sursa de profit pentru farmaciile din Slobozia. Toate acestea intrucat cei care le comercializeaza impun și prețurile! Vanzarea medicamentelor in farmacii este supravegheata de Casa Județeana de…

- E oficial! Abuzul de rețele de socializare nu provoaca depresie și demența. Este concluzia la care a ajuns o echipa de cercetatori de la Universitate din Missouri. Contrar a ceea ce se știa pana acum, anume ca dependența de rețele de socializare afecteaza sanatatea mintala a tinerilor și in special…

- Dupa opt ani de casnicie, Brigitte s-a decis sa divorțeze de soțul ei, Ilie Nastase, și a introdus cererea la Judecatoria Sectorului 1, din Capitala, chiar de ziua ei, pe 7 februarie. Se pare ca bruneta este hotarata sa inceapa o noua viața, iar ieșirile nocturne alaturi de prietenele ei sunt din ce…

- Cu toții știm ca lamaile au multe vitamine, fiind foarte bune pentru sanatate. Ele au și proprietați antibacteriane și antiseptice. Imbunatatește viața-pentru asta taie niște lamai și pune-le in locul in care dormi. Lasa-le peste noapte. Repeta asta zilnic. Iata beneficiile pe care ți le asigura:Aerul…

- Fenomenul Selfie a fost clasificat ca o boala a secolului 21. Selfieurile ne-au invadat conturile de Facebook sa Instagram, sunt preferate de vedete, de prieteni sau chiar de tine. In incercarea de a impartași ceva din starea care insoțește imaginea sau din contra, sa obținem impresii și diferite motivații…

- Eliminarea din Cupa a provocat scandal la Dinamo: ”Il curața și pe Bratu imediat!”. Dinamo a fost eliminata și din Cupa Romaniei, dupa ce a fost invinsa ieri, in deplasare, de CSU Craiova, cu scorul de 1-0 . „Cainii” au ratat și ultima șansa la un trofeu anul acesta, dar și prezența in cupele europene…

- Dupa o urmarire nu foarte spectaculoasa – hotul statuetei OSCAR castigata ieri de Frances McDormand a fost prins. Dupa ce a castigat un Oscar pentru cea mai buna actrita intr-un rol principal si dupa discursul emotionant pe tema incluziunii, Frances McDormand a participat la o petrecere organizata in…

- Pielea fiecarui om vorbește despre starea sa de sanatate, stima de sine și chiar personalitatea. Deși problemele legate de ingrijirea pielii sunt in creștere, mulți dintre noi nu vor auzi de fiecare data recomandari complete din partea medicilor. Zece dintre aceste taine le aflați mai jos. Sunt ușoare…

- CNAS anunța ca documentele medicale pe baza carora se solicita rambursarea serviciilor medicale primite de un asigurat in statele comunitare nu mai trebuie traduse de solicitant. Președintele Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Razvan Vulcanescu, a semnat un Ordin prin care procedura…

- Teama de stomatolog este una dintre cele mai raspandite temeri pe care le intalnim in jurul nostru. Sigur ca și aceasta a capatat pe langa faima și o denumire științifica, dentofobia. Ea are cauze multiple și poate pleca de la nivelul scazut de educație, frici autoinduse, experiențe traumatizante și…

- De ziua Martisorului si pentru ca se apropie 8 Martie este necesar sa ne reamintim de campania #MultumescPentruFlori dar vreau respect! din mediul online. Campania a fost lansata anul trecut de Feminism Romania si are ca scop solidarizare impotriva discriminarii și a abuzurilor comise impotriva femeilor.…

- GUNOAIE… Dumitru Buzatu, presedintele Consiliului Judetean Vaslui, i-a avertizat pe primarii din tot judetul sa ia masuri si sa stranga toate gunoaiele din zonele infestate cu deseuri menajere, altfel risca amenzi de pana la 100.000 de lei, de la Garda de Mediu. Declaratiile sefului Consiliului Judetean,…

- Kate Middleton continua sa incalce protocolul regal. Ducesa de Cambridge a reușit inca o data sa o infurie pe Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii dupa ce și-a facut un tatuaj pe mana dreapta. Fiind insarcinata cu al treilea copil, Kate a optat pentru tehnica henna, care nu ii pune in pericol sarcina.…

- In Romania, numarul persoanelor care au murit din pricina gripei a ajuns la 52, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Atat racelile, vat si gripele sunt produse de virusuri, iar simptomele afectiunilor pot…

- Daca ați crezut ca le-ați vazut pe toate, va inșelați. O noua tendința de frumusețe abunda pe rețelele de socializare. Este vorba despre sprancenele in forma de coada de pește, lansate de stilista americana Huda Kattan, un make-up artist de top in Statele Unite. Artista sustine ca nu este nevoie ca…

- Cantitati semnificative de plumb si alte metale toxice care provin din componentele supraincalzite ale tigarii electronice isi pot face drum pana in plamani, cu ajutorul aerosolilor inhalati. Cercetatorii de la Johns Hopkins University’s...

- Vremea rece de afara nu trebuie sa te impiedice sa iți ingrijești corespunzator picioarele. Indiferent de sezon, picioarele sunt cele mai expuse și de aceea trebuie sa arate impecabil. Adica perfect epilate. Blake Lively iși cunoaște atuurile și profita de ele din plin. Actrița in varsta de 31 de ani…

- Cel mai mare organ al corpului uman, pielea, joaca un rol extrem de important. In ceea ce privește zona feței, aici lucrurile stau un pic diferit deoarece pielea este foarte delicata mai ales dimineața. Daca iți dorești sa te bucuri de un ten frumos timp indelungat nu trebuie sa ratezi niciodata…

- Rihanna a sarbatorit implinirea a 30 de ani intr-un stil original. Vedeta a postat pe contul ei de Instagram o fotografie, in care apare purtand ruj roșu (din propria ei marca de makeup – Fenty Beauty), ochelari de soare cu rame roz, cateva bijuterii și un tricou cu numele ei. “I Hate Rihanna” (O urasc...…

- Legea turismului, care ar urma sa fie adoptata pana la sfarsitul lunii iunie, este „o lege care trateaza foarte multe lucruri, definitii, doar ca nu este ceva revolutionar care sa schimbe lucrurile”, este de parere Alin Burcea, presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT). „Din punctul…

- Pentru prima data in istoria evenimentului, la Jocurile Olimpice de Iarna din 2018 de la Pyeongchang, patinatorii care au participat la probele de patinaj artistic au avut voie sa-si aleaga piese muzicale care aveau si versuri. Astfel, la evenimentul de anul acesta au fost cateva momente memorabile…

- Brazii sunt, de obicei, cunoscuti pentru sezonul sarbatorilor de iarna, insa acestia au beneficii importante asupra organismului. Mugurii de brad sunt un adevarat izvor de sanatate pentru corp, cu efecte terapeutice multiple. Iata cateva afectiuni care pot fi ameliorate cu muguri de brad!…

- Al doilea caz de rujeola a fost inregistrat in Moldova. O fetita de sapte ani din Rascani s-a molipsit in orasul Odesa din Ucraina, unde boala face ravagii deja de cateva luni. Dupa ce au revenit acasa, copilei i s-a facut."A mai fost si inainte bolnava. Raceala.

- Pretura sectorului Riscani al Capitalei organizeaza concursul „Curtea cu gospodari”. Astfel, de la demararea acestuia si pina astazi, in marea lupta s-au inscris 12 asociații de locatari, iar termenul limita expira la 23 februarie curent. Inscrierea la concurs se face la Secția locativ-comunala, iar…

- Perioada urmatoare este plina de ocazii pentru a petrece momente speciale alaturi de persoana iubita: pe 14 februarie este Valentine’s Day, pe 24 februarie este varianta autohtona a acestei sarbatori, Dragobetele, iar luna martie incepe, in mod traditional, cu Martisorul si Ziua Femeii. Bineinteles…

- Covoarele voluminoase și mochetele, care cu greu pot fi scoase din casa, se curața greu. Totuși, un truc rapid s-ar putea sa te ajute. Intii, aspira-le foarte bine, dupa care prepata o soluție din apa și oțet. Inmoaie un burete abraziv in aceasta soluție și curața-le pe toata suprafața. Prepara, apoi,…

- Dintre toate terapiile testate de-a lungul timpului, prescrierea unor carti motivationale s-a dovedit a fi un tratament eficient impotriva depresiei. In cadrul unui studiu organizat de catre medicii englezi, s-a demonstrat ca pacientii carora li se recomandasera, in plus, carti s-au vindecat mai repede…

- Inevitabil, un adult se va confrunta in general cu 4-5 raceli de-a lungul unui singur an, iar in cazul copiilor, numarul crește pana la 8. Iata ce nu trebuie sa faci pentru a agrava raceala și gripa.

- Turcia va &"curata&" întreaga sa frontiera cu Siria, a declarat, duminica, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, indicând ca operatiunea militara dusa împotriva kurzilor din provincia siriana Afrin ar putea fi

- Președintele american, Donald Trump, iși arata colții. Invitat in emisiunea prezentatorului britanic Piers Morgan, liderul de la Washington ar fi avertizat liderii statelor membre UE ca „ii va confrunta”, conform jurnalistului.

- Dat fiind faptul ca situatiile in care oameni certati cu bunul simt – in special persoane aflate in tranzit prin comuna Bucov – arunca pe marginea drumurilor din localitate, precum si pe terenurile virane saci cu gunoi menajer s-au inmultit, Primaria comunei Bucov a hotarat sa implice intreaga comunitate…

- Politistii locali din Drobeta Turnu Severin au efectuat mai multe actiuni de informare a persoanelor fizice si juridice cu privire la obligativitatea acestora de a indeparta zapada si gheata de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le detin cu ...

- Nu este deloc de neglijat faptul ca un ceai de sunatoare ne poate inlatura starile de anxietate, de insomnie si nervozitate, planta fiind asezata de numeroase studii in topul celor mai puternice antidepresive naturale.

- Daca esti o femeie care tine la tinuta sa, indiferent daca mergi la mall sau participi la o intalnire de afaceri, este important sa iti alegi accesoriile astfel incat acestea sa puna in lumina piesele importante ale tinutei. Pentru ca smartphone-ul a devenit cu timpul un obiect indispensabil pentru…

- Dieta de detoxifiere este foarte eficienta daca actionezi pe doua planuri. In primul rand sa renunti la anumiti factori perturbatori, cu mare grad de toxicitate pentru organism. Totodata, sa introduci in alimentatie o serie de aliati cu rol in accelerarea eliminarii reziduurilor.

- Nu exista niciun remediu pentru zona zoster, insa medicul de familie iti poate prescrie medicatatie antivirala pentru reducerea simptomelor. Nu este, insa, singura optiune. Exista cateva remedii naturale care pot, de asemenea, sa reduca durerea si disconfortul. Bai terapeutice Curatarea…

- IonuE› ZAƒvoianu, un bAƒieE›el bolnav de cancer, a reuE™it sAƒ mobilizeze A®ntreaga comunitate bistriE›eanAƒ. Acum, dupAƒ sAƒptAƒmA¢ni A®ntregi de tratamente, vin veE™ti bune din Turcia.