Sirius XM cumpără Pandora SiriusXM a fost de acord sa livreze actiuni in valoare de 3,5 miliarde dolari pentru a cumpara in intregime Pandora, in conditiile in care grupul detinea inainte 15% din actionariatul acestei companii, conform eu.usatoday.com. Tranzactia vine in contextul in care exista o batalie accerba pentru fiecare procent din piata muzicii prin streaming. SiriusXM are peste 36 de milioane de abonati in America de Nord, in timp ce Pandora, care ofera muzica atat prin abonamente platite cat si gratuit, are peste 70 de milioane de ascultatori, lunar. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

