- Sapte persoane au murit, vineri, in urma intemperiilor din Iordania, la doua saptamani dupa moartea altor 21 de persoane, majoritatea copii, din cauza ploilor abundente, informeaza AFP, citand purtatoarea de cuvant a guvernului.

- Ministerul de Finante a atras astazi 690 milioane lei de la banci, intr-o emisiune de obligatiuni de 500 milioane lei, suprasubscrisa, pentru care cererea totala s-a ridicat la 1,062 miliarde lei. Obligatiunile au scadenta in 2024 si o dobanda de 4,82% pe an. Redeschiderea…

- Singurul punct de trecere intre Siria si partea din Platoul Golan aflata sub control israelian a fost redeschis luni dupa ce a fost inchis timp de patru ani din cauza razboiului civil din Siria, relateaza AFP. In urma unui acord anuntat vineri intre Natiunile Unite, Israel si Siria, doua vehicule albe…

- Circa 1,9 milioane de persoane au parasit Venezuela din 2015 pana in prezent, refugiindu-se din calea celei mai grave crize economice si politice cu care se confrunta tara lor, a anuntat luni Inaltul Comisariat al ONU pentru Refugiati, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Cu peste 2,6 milioane…

- Israelul a respins acuzațiile Rusiei de implicare in doborarea avionului Il-20 in Siria. Armata israeliana (Tzahal) a dat vina pe trupele președintelui sirian Bashar al Assad. Autoritatile israeliene au exprimat condoleanțe rudelor militarilor ruși decedați, dar au respins informația ca, in timpul atacului…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a negat miercuri ca ar fi cerut asasinarea presedintelui sirian, Bashar al-Assad, asa cum sustine jurnalistul Bob Woodward intr-o carte. Ideea "nici macar n-a fost luata in considerare vreodata si nici nu ar fi luata in considerare", a declarat Trump ziaristilor…