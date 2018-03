Stiri pe aceeasi tema

- Patru sirieni cu varste cuprinse intre 18 si 27 de ani au fost plasati in detentie in Germania, fiind suspectati ca au atacat o moschee a comunitatii turce in orasul german Ulm, au anuntat joi autoritatile, care nu exclud "un act motivat politic", informeaza AFP. Nici Parchetul din Stuttgart, nici politia…

- Protestele de sustinere a fostului lider catalan Carles Puigdemont, retinut in Germania in baza unui mandat de arestare european emis de Spania, s-au soldat cu 89 de raniti si patru persoane retinute, scrie Sky News.

- Orasul Tell Rifaat, situat la circa 40 de km nord de Alep, este urmatoarea tinta a operatiunii militare a Turciei impotriva militiilor kurde din nordul Siriei dupa preluarea controlului in Afrin, a anuntat duminica presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, potrivit AFP."Cu voia lui Dumnezeu,…

- Armata turca a reusit sa controleze complet provincia Afrin din nord-estul Siriei, de la frontiera cu Siria, transmite agentia Anadolu, preluata de Reuters si DPA. O sursa militara turca a confirmat sambata informatia pentru Reuters. In prezent, se depun eforturi pentru a ajuta civilii refugiati sa…

- Guvernul german si-a exprimat miercuri "ingrijorarea crescanda" fata de actiunile armatei turce in orasul Afrin din nordul Siriei si a cerut Ankarei sa respecte legile internationale ce vizeaza protejarea po...

- Statele Unite au exprimat preocupare, luni, privind operatiunile militare efectuate de Turcia, Rusia si de serviciile de securitate ale Administratiei Bashar al-Assad in zone kurde din orasul Afrin, situat in nord-vestul Siriei.

- Rebelii sirieni aliati cu Turcia s-au dedat la jafuri in orasul Afrin din nord-estul Siriei, cucerit duminica alaturi de armata turca, relateaza corespondenti ai agentiei France Presse si o organizatie neguvernamentala. Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) afirma ca dupa intrarea…

- Recep Tayyip Erdogan a afirmat ca rebeli sirieni sprijiniti de Ankara au preluat controlul "total" asupra centrului orasului Afrin, bastion kurd in nord-vestul Siriei, intr-o declaratie facuta duminica. "Unitatile Fortelor siriene libere, sprijinite de trupele armatei turce, au preluat controlul…

- Armata turca si aliati ei din randul rebelilor sirieni au intrat duminica in orasul kurd Afrin, in nord-vestul Siriei, tinta unei ofensive a Ankarei impotriva militiei kurde Unitatile de...

- Armata turca si rebelii sirieni aliati au intrat in orasul kurd Afrin din nord-vestul Siriei, vizat de o ofensiva a Ankarei impotriva unei militii kurde pe care o considera terorista. Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, ONG care monitorizeaza razboiul din Turcia, a anuntat ca 1.500 de combatanti…

- Demonstratiile din Hanovra au fost in general pasnice, cu doar cateva mici ciocniri intre protestatari si politie. Cel putin doua persoane au fost arestate. Organizatorii au anuntat ca aproximativ 15.000 de persoane vor participa la doua marsuri de protest in cursul zilei de sambata. Forte…

- 11.000 de kurzi au protestat la Hanovra, in Germania, impotriva ofensivei militare in desfasurare condusa de Turcia asupra zonelor cu populatie kurda din nordul Siriei, a anuntat politia germana, scrie Agerpres, citand agentia DPA. Demonstratiile din Hanovra au fost in general pasnice, cu doar cateva…

- Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a declarat pe 17 martie ca trupele sprijinite de Turcia au inconjurat centrul orașului Afrin din nord-vestul Siriei și sunt gata sa atace dintr-un moment in altul.

- Peste 2000 de civili s-au refugiat in ultimele 24 de ore din orasul Afrin din nord-estul Siriei, asaltat de armata turca, a relatat luni organizatia neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), intr-o declaratie preluata de DPA. In total, circa 16.000 de refugiati din regiunea…

- Serviciile de securitate germane sunt in stare de alerta, urmarind orice indiciu de violenta impotriva unor obiective turce din Berlin, Stuttgart si din alte orase, a anuntat luni ministerul de interne, printr-o purtatoare de cuvant citata de Reuters.Mai multe moschei turcesti din Germania…

- Raidurile aviatiei turce in enclava kurda Afrin din nord estul Siriei au ucis sambata cel putin 36 de luptatori din fortele pro guvernamentale siriene, informeaza Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului OSDO , citat de AFP. Potrivit organizatiei neguvernamentale cu sediul la Londra, a fost al treilea…

- Atacul a avut ca tinta o tabara din Kafr Jina in nordul regiunii siriene, conform Observatorului Sirian al Drepturilor Omului.Fortele pro-guvernamentale au patruns in Afrin in urma cu doua saptamani doua saptamani pentru a sustine fortele kurde. Turcia considera gruparile kurde ca fiind…

- Trei galateni, urmariti international, au fost depistati de politisti si arestati preventiv cate 15 zile pentru efectuarea formalitatilor de extradare in Germania, se arata intr-un comunicat transmis miercuri de Inspectoratul de Politie al Judetului Galati. Potrivit sursei citate, politistii Serviciului…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a declarat, marti, ca fortele turce vor initia in zilele urmatoare operatiunile de asediere a orasului Afrin, pentru a elimina prezenta militiilor kurde din nord-vestul Siriei, informeaza site-ul agentiei publice de stiri Anadolu.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat marti ca fortele turce vor asedia in curand orasul Afrin, capitala enclavei in care este incurs – de o luna – o ofensiva vizand sa disloce o militie kurda din acest sector, relateaza AFP conform News.ro . ”In urmatoarele zile si in mod mult mai rapid,…

- Cel putin sase persoane au fost ranite in urma unui presupus atac cu arme chimice comis de armata turca in regiunea Afrin din nordul Siriei, potrivit fortele kurde siriene si Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza agentia de stiri Reuters.

- Combatantii kurzi din Siria au doborat un elicopter al armatei turce in apropiere de orasul Afrin, in nord-vestul Siriei, a anuntat sambata presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Doi militari s-au aflat la bordul elicopterului doborat.

- Ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, a afirmat miercuri ca aproximativ 100 de jihadisti francezi au fost arestati catre fortele kurde care lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI) in nord-estul Siriei, relateaza AFP si DPA. ''Ni s-a spus ca circa o suta de jihadisti francezi au fost…

- Cinci membrii ai echipajului unui tanc al armatei turce au fost uciși atunci cand vehiculul lor blindat a fost distrus de militanți kurzi din „Unitațile Populare de Protectie”( YPG) sambata aceasta in regiunea Afrin din nord-vestul Siriei, a declarat un purtator de cuvant al armatei turce.

- Mii de oameni au protestat duminica în enclava kurda Afrin, în nord-vestul Siriei, pentru a denunta "masacrele" comise de Turcia, care din 20 ianuarie desfasoara o operatiune militara în acest teritoriu sirian împotriva militiilor kurde, informeaza EFE. Potrivit Observatorului…

- Un tribunal turc a ordonat vineri eliberarea din inchisoare a trei medici care fusesera arestati in legatura cu criticile la adresa operatiunii militare a Ankarei in nordul Siriei, insa a decis plasarea lor sub control judiciar, a declarat vineri un avocat, relateaza DPA. Cu toate acestea, alti opt…

- Premierul libanez Saad al-Hariri a afirmat joi ca tara sa nu ii va forta pe refugiatii sirieni sa revina in tara lor, dar a cerut mai mult sprijin international in ceea ce priveste criza refugiatilor, relateaza DPA. Peste un milion de sirieni au fugit in tara vecina Liban dupa izbucnirea razboiului…

- Emmanuel Macron avertizeaza Turcia impotriva oricarei veleitati de ”invazie” a Siriei, dupa asalturile comune ale armetei turce si aliatilor ei arabi sirieni impotriva unei militii kurde in nord-vestul tarii, relateaza AFP conform News.ro . ”Daca s-ar adeveri ca aceasta operatiune ar urma sa ia alta…

- Turcia pune in aplicare planuri pentru a veni in ajutorul civililor care ar putea sosi la frontiera sa in nordul Siriei, ca urmare a ofensivei turce in enclava kurda siriana Afrin, relateaza miercuri AFP. Armata turca a inceput pe 20 ianuarie o ofensiva impotriva militiei kurde siriene…

- Regimul de la Damasc trebuie sa intervina pentru a impiedica aviatia turca sa survoleze districtul Afrin, din nordul Siriei, a afirmat joi, pentru AFP, un responsabil al acestei enclave controlate de kurzi si bombardata de sase zile de Ankara. "Statul sirian (...), cu toate mijloacele de care dispune,…

- Principalele grupuri kurde din Siria nu au primit o invitatie finala la un congres de pace programat sa aiba loc in Rusia saptamana viitoare si nu vor participa atat timp cat continua asaltul Turciei asupra provinciei Afrin, a anuntat joi un inalt oficial kurd, citat de Reuters. Cand…

- Autoritațile din Turcia au arestat, marți, 91 de persoane, printre care și jurnaliști și politicieni, pentru ca ar fi facut comentarii nefavorabile puterii de la Ankara in legatura cu atacul din Siria, scrie Reuters. Turcia a arestat zeci de persoane peste noapte acuzandu-i de „raspandirea propagandei…

- Secretarul american al apararii Jim Mattis a cerut marti Turciei sa dea dovada de retinere in ofensiva sa impotriva luptatorilor kurzi din enclava Afrin, in nord-vestul Siriei, despre care oficialul american a afirmat ca a stopat intoarcerea pasnica a refugiatilor si s-ar putea dovedi o ocazie de…

- Cel putin 54 de combatanti kurzi si rebeli sirieni pro-turci au fost ucisi in cele trei zile de confruntari in nord-vestul Siriei, unde Turcia a lansat sambata o ofensiva impotriva enclavei kurde Afrin, a anuntat luni Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), citat de AFP.'Loviturile…

- Kurzii sirieni au facut apel luni la coalitia internationala sub comanda SUA ce lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI) ''sa-si asume responsabilitatile'' in ce priveste ofensiva militara turca impotriva enclavei Afrin din nordul Siriei, ofensiva lansata de Ankara acum trei zile, relateaza AFP…

- Cel putin 11 civili, printre care cinci copii au fost ucisi duminica in loviturile aviatiei turce asupra enclavei Afrin din nordul Siriei, potrivit unui nou bilant prezentat de Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (OSDO), relateaza AFP, potrivit rtv.net.

- Turcia a lansat sambata o ofensiva terestra si aeriana in nordul Siriei impotriva unor militii kurde pe care le considera organizatii teroriste. Aceleasi militii ar urma sa conduca o forta aliata, sprijinita de Statele Unite, care sa previna reintoarcerea jihadistilor ISIS in regiune. YPG (unitatile…

- Turcia a lansat o operatiune militara terestra impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in regiunea Afrin, din nordul Siriei, a declarat sambata presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, o actiune privita cu ingrijorare de Washington, relateaza AFP si Reuters.

- Operatiunea Turciei in regiunea Afrin din nordul Siriei, controlata de kurzi, a inceput „de facto” prin bombardamente transfrontaliere, dar niciun fel de trupe nu au intrat in Afrin, a declarat vineri ministrul apararii turc Nurettin Canikli, citat de Reuters, potrivit agerpres.Intr-un interviu…

- Fortele de securitate turce de la granita cu Siria au primit ordin de a se pregati pentru o posibila interventie in regiunea siriana Afrin, aflata sub control kurd, a indicat joi agentia turca de presa Anadolu, citata de Reuters. Desfasurarea de militari turci de-a lungul granitei cu Siria…

- Fortele turce desfasurate de-a lungul frontierei cu Siria au atacat cu proiectile orasul Afrin, din nordul acestei tari si aflat sub controlul militiilor kurde, pentru a doua zi consecutiva, relateaza duminica DPA, conform agerpres.ro. Potrivit agentiei de presa Anadolu, 'focul de artilerie…