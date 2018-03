Siria/Ghouta: Convoiul umanitar îşi scurtează misiunea în plin bombardament (ONU) Convoiul umanitar intrat luni in regiunea rebela Ghouta de Est, la portile Damascului, s-a retras la inceputul serii fara a fi distribuit toate ajutoarele, livrate "in plin bombardament", potrivit ONU, transmite AFP. "Se intampla acum. Convoiul cu destinatia Ghouta orientala se retrage din Douma dupa aproape noua ore. (...) Am livrat atatea ajutoare cat a fost posibil in plin mijloc al bombardamentelor", a scris pe Twitter Sajjad Malik, reprezentantul agentiei ONU pentru refugiati (HCR) in Siria. "Civilii sunt ostatici ai unei situatii tragice", a adaugat el. Anterior, in timpul zilei, circa 40… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Convoiul de 46 de camionete a fost trimis de Comitetul International al Crucii Rosii, Semiluna Rosie Arabo-Siriana si ONU si urma sa treaca de un ultim punct de verificare al armatei la al-Wafideen, luni dimineata. "Pare o cursa cu timpul", a postat pe Twitter Pawel Krzysiek, seful comunicatiilor de…

- Instanta suprema l-a achitat definitiv, luni, pe presedintele PNL, Ludovic Orban, in dosarul in care este acuzat ca a cerut, in 2016, unui afacerist 50.000 de euro, pentru campania electorala pentru primaria Capitalei. Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) l-au achitat,…

- UPDATE ora 8.40: Misiunea de la Ulmi a avut succes, fetita a fost preluata de autoșenilata și transportata catre echipajele medicale, conștienta, stabila din punct de vedere medical și va fi predata la UPU Slatina. Intervenție dificila in județul Olt, ...

- Biserica ortodoxa din Medgidia ce are hramul "Sf. Apostoli Petru si Pavelldquo; a fost construita in perioada 1890 1899. Anterior ridicarii acestei biserici, fiinta o mica biserica ce avea hramul "Sf. Chiril si Metodiuldquo;, la care a servit un preot bulgar pe nume Stefan. Aflata la 80 de metri de…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat un armistitiu zilnic la periferia Damascului, incepand de marti, si crearea unui coridor umanitar pentru evacuarea civililor, anunta ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, citat de agentia RIA Novosti.

- La doar cateva ore dupa intrarea in vigoare a armistițiului de incetare a focului in Siria, stabilit, sambata, de statele membre ale Consiliului de Securitate al ONU, forțele guvernamentale de la Damasc au lansat un atac aerian asupra unei enclave controlate de rebeli, scrie BBC News. Ultimele atacuri…

- Fortele guvernamentale siriene au lansat, incepand de vineri seara, zeci de rachete si atacuri aeriene asupra pozitiilor detinute de rebeli in regiunea Ghouta Orientala, dupa ce un vot in Consiliul de Securitate al ONU privind o incetare a focului in Siria a fost amanat, transmit agentiile internationale…

- Rusia a respins, la nivel declarațiilor, in Consiliul de Securitate al ONU rezoluția de armistițiu, inaintata de Suedia și Kuweit, care viza trimiterea urgenta de asistența umanitara in Ghouta Orientala, unde civilii sunt efectiv prinși – sub raidurile regimului lui Bashar al-Assad, intarite de avioanele…

- Directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetica confirma ca tarifele pentru gazele naturale pot fi micșorate cu 15-20%. Tudor Copaci a declarat în cadrul audierilor de la Comisia parlamentara pentru economie buget și finanțe ca ”sunt create premise care…

- Colegii plutonierului major Claudiu Mihai Sova cer ajutor pentru salvarea camaradului lor. Barbatul a fost diagnosticat cu o boala oncologica evolutiva."IN ATENTIA CAMARAZILOR LMP SOS pentru Plt. Maj. SOVA CLAUDIU MIHAI.Camaradul nostru este incadrat la UM 01459 Medgidia, a fost diagnosticat cu boala…

- In septembrie 2017, caporalul Madalin Stoica a murit in timpul unei patrule in provincia Kandahar, din Afganistan. Convoiul de blindate in care se afla a fost ținta unui atentat cu mașina capcana, revendicat de catre talibani. Cinci luni mai tarziu, soldații romani trec aproape zilnic pe langa locul…

- Raul Filip este noul Director de Achizitii al grupului Altex Romania. Domnul Filip se reintoarce in companie dupa ce, intre 2000 – 2009, a facut parte din echipa Altex, ultima pozitie ocupata fiind cea de Director Retail. Anterior revenirii in Altex, Raul Filip a fost timp de sase ani Director Achizitii…

- In functie de specificul si menirea fiecarei zodii, iata ce ti-ar spune Dumnezeu: Berbec Trebuie sa ai mai multa rabdare! Tempereaza-ti firea patimasa si invata sa mai si induri. Nu ti se cuvine totul pe lumea aceasta, iar egoismul tau nu e pe placul Meu. Taur Lasa incapatanarea…

- Analistii financiari certificati (Certified Financial Analists - CFA) se asteapta ca in acest an cursul sa treaca pragul de 4,7 lei/euro, indicele ROBOR la 3 luni sa urce spre 3% si ca inflatia in urmatoarele 12 luni sa creasca la 3,7%, arata un sondaj publicat luni de CFA Romania. „In…

- 'In 2017, Rosoboronexport a semnat contracte in valoare de aproximativ 15 miliarde de dolari cu clienti din 53 de tari', a declarat directorul general de la Rosoboronexport, Alexander Mikheev, potrivit caruia aceste rezultate ii permit Rusiei sa isi mentina pozitia dominanta pe piata mondiala a armamentului.…

- Vesti bune pentru romanii care calatoresc cu trenul pe ruta Oradea – Cluj Napoca. Vor ajunge mai repede la destinatia dorita. Asta pentru ca ungurii ne imboldesc sa modernizam mai repede calea ferata pe aceasta ruta. Potrivit Mediafax, ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, si omologul…

- Sapte soldati turci au fost ucisi sambata in nordul Siriei, dintre care cinci in atacul asupra unui tanc, in cursul operatiunii contra unei militii kurde considerate "terorista" de catre Ankara, dar aliata a Statelor Unite, a anuntat armata turca, citata de AFP, scrie agerpres.ro. Ziua de sambata…

- Cetatenii europeni care vin in Marea Britanie in perioada de tranzitie, dupa ce Regatul va parasi Uniunea Europeana (UE), urmeaza sa nu aiba aceleasi drepturi ca cei care au venit inaintea acestei date, a declarat joi premierul britanic Theresa May, relateaza The Associated Press.

- Din acest an, Georgia nu intenționeaza sa mai cumpere gaze din Rusia, deoarece necesarul de acest tip de combustibil este acoperit de livrarile din Azerbaidjan, a declarat ministrul adjunct al economiei Georgiei, Gheorgy Cikovani, citat de Rado Liberty, scrie paginaderusia.ro Opoziția georgiana…

- Un incident aviatic intre un avion de vanatoare rus si unul american a avut loc deasupra Marii Negre. Potrivit RomaniaTV.net, avionul rus l a constrans pe cel american sa si abandoneze misiunea pe mare.Mai exact, un avion de lupta rusesc, de tip Suhoi Su 27, a interceptat in data de 29 ianuarie 2018…

- Comisiile permanente pentru Politica economica, reforma si privatizare, respectiv Industrii si servicii din Parlament l-au validat, luni, pe candidatul PSD pentru functia de ministru al Economiei, Danut Andrusca, cu 42 de voturi „pentru” si 18 „impotriva”. La sedinta de validare, Danut…

- Donald Trump este dispus sa fie audiat „sub juramant” de procurorul special Robert Mueller, in ancheta privind ingerința rusa la alegerile prezidențiale din Statele Unite. Acest dosar spinos a marcat primul an din mandatul liderului de la Casa Alba . „Sunt dispus sa o fac (…) Chiar as vrea sa fac asta”,…

- Guvernul SUA nu se mai afla in Shutdown. Cele doua camere ale Congresului american au aprobat proiectul de finanțare temporara a bugetului federal, menit sa puna capat celor trei zile de paralizie a administrației federale, relateaza AFP și BBC News. Camera Reprezentantilor a adoptat cu 266 voturi pentru…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Ultimele declarații ale lui Ludovic Orban sunt relevante. Liberalii transpira pentru a-i determina pe cat mai mulți dintre parlamentarii PSD sa voteze impotriva noului Guvern sau pur și simplu sa chiuleasca din Parlament. Speranța liderului PNL este ca, la capatul acestui…

- UPDATE Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca a desemnat-o pe Viorica Dancila, propusa de PSD, pentru functia de prim-ministru. "Cântărind toate argumentele, ţinând cont de situaţia concretă din Parlament, am decis să dau PSD încă o şansă…

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat, marți, un curs de 4,6599 lei/euro, un nou maxim istoric pentru moneda unica. Anterior, euro a atins cea mai ridicata valoare din istorie fața de leu in ultima zi a anului trecut, cand Banca Naționala a Romaniei a anunțat un curs de 4,6597 lei/euro. Stire in…

- Biroul Relații cu Diaspora (BRD) din cadrul Cancelariei de Stat a Republicii Moldova in parteneriat cu Organizația Internaționala pentru Migrație, Misiunea in Republica Moldova organizeaza in perioada 19-22 ianuarie 2018, consultari directe bilaterale și multilaterale cu diaspora din Canada, in Montreal…

- Din copilarie pentru multi dintre noi mirosul mandarinelor se asociaza cu gerurile si sarbatorile de iarna. Anterior delicatese, astazi mandarinele au devenit unele dintre cele mai raspindite fructe de iarna cu multe vitamine. Mandarinele cresc pe un arbore citric vesnic verde din familia reticulata…

- 'Aceasta naturalizare a fost acordata pe 12 decembrie 2017', in urma cererii depuse de Julian Assange pe 16 septembrie, a declarat ministrul, intr-o conferinta de presa la Quito. Assange a depus cererea 'dupa ce a trait timp de aproximativ cinci ani si jumatate sub jurisdictia statului ecuadorian',…

- Premierul Mihai Tudose vorbește despre relația sa cu serviciile, dupa ce a fost acuzat in mai multe randuri ca ar fi „omul SRI”. Tudose il ataca pe Liviu Dragnea, facand referire la informațiile ca liderul PSD taia porcul alaturi de liderii SRI și le cara sticle de vin. Anterior, Tudose sugerase…

- Cel putin 24 de persoane, dintre care zece copii, si-au pierdut viata marti in Siria in raiduri si tiruri ale regimului si aliatului sau rus asupra regiunii Ghouta de Est, enclava rebela din apropierea Damascului bombardata zilnic, indica un bilant anuntat de Observatorul sirian pentru drepturile…

- Premierul britanic Theresa May a trecut luni la o remaniere a Guvernului, afectat de mai multe scandaluri, pentru a-i da un nou suflu inaintea viitoarei faze a negocierii Brexitului cu Bruxellesul, relateaza AFP. May a prezentat o prima nominalizare, a lui Brandon Lewis in locul lui Patrick McLoughlin…

- Societatea Europe Metal Trade SRL a fost infiintata in anul 2008 si are sediul social in municipiul Constanta. Domeniul de activitate principal este "comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metaliceldquo;. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, consultat la 4 ianuarie 2018, societatea…

- Arabia Saudita a majorat cu 127% pretul benzinei la pompa, o initiativa destinata cresterii veniturilor la buget si reducerii dependentei celui mai mare exportator mondial de petrol de veniturile din petrol. Începând de luni, pretul unui litru de benzina cu cifra octanica…

- Peste 18 de civili au fost ucisi, miercuri, in regiunea siriana Ghouta de Est, situata in apropierea Damascului, in urma unor raiduri aeriene desfasurate de aviatia Rusiei, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza site-ul postului France 24.

- Banca de investitii Goldman Sachs Group Inc a estimat vineri ca rezultatele sale pe trimestrul al patrulea vor fi mai mici cu aproximativ cinci miliarde de dolari din cauza reformei fiscale promulgata recent de presedintele SUA, Donald Trump, transmite Reuters. Intr-un comunicat remis Autoritatii…

- La 20 mai 2018, locuitorii satului Nemțeni, raionul Hincești, iși vor alege primarul, informeaza NOI.md. Decizia a fost adoptata astazi de Comisia Electorala Centrala (CEC). Anterior, pentru data de 20 mai 2018, CEC a stabilit desfașurarea alegerilor locale noi ale primarilor comunei Leușeni, raionul…

- Fundasul italian Paolo Cannavaro, in varsta de 36 de ani, fratele lui Fabio Cannavaro, si-a anuntat retragerea din activitatea de fotbalist, informeaza L'Equipe. Paolo Cannavaro avea contract pana in iunie cu Sassuolo, grupare la care era legitimat din 2014. Anterior, el a jucat la Napoli, Parma…

- Cotatia monedei virtuale bitcoin a scazut semnificativ vineri pe pietele din Asia, apropiindu-se de 13.000 de dolari, un declin de 30% comparativ cu cotatia record de aproape 20.000 de dolari inregistrata la inceputul saptamanii, transmit AFP si Reuters. In jurul orei 12:50 la Tokyo (03:50…

- In urma lansarii unui apel prin care sa fie susținute activitați umanitare specifice sarbatorilor de iarna pentru membrii comunitații din zona de responsabilitate, jandarmii din cadrul Detașamentului Barbatești s-au mobilizat in mod voluntar și au identificat mai multe familii greu incercate…

- Banca Angliei (BoE) va anunța miercuri ca va permite bancilor din UE sa continue sa opereze in mod normal in Marea Britanie si dupa Brexit, fara sa fie nevoite sa isi infiinteze subsidiare speciale, transmite BBC. Dacă decizia va fi confirmată, ar însemna că băncile europene…

- La Roma, la finele saptamânii trecute, s-a deschis „Casa prieteniei Italia – Transnistria”. În cadrul evenimentului a avut loc semnarea unui acord de colaborare dintre asociatie si Externele republicii autoproclamate din stânga Nistrului, scrie deschide.md …

- Convoiul in care se afla Regele Mihai in 25 decembrie 1990 și care mergea spre Curtea de Argeș a fost insoțit de SRI, dar pe traseu a fost oprit de Ministerul de Interne, a dezvaluit ministrul culturii de la aceea vreme Andrei Pleșu la Digi 24.

- Liderii UE au decis sa prelungeasca sancțiunile economice impotriva Rusiei, in cadrul summitului UE de la Bruxelles, a scris Donald Tusk, presedintele Consiliului European, pe contul sau de Twitter. „UE este unita in privința prelungirii sancțiunilor economice impotriva Rusiei”, a adaugat Tusk. Anterior,…

- Dupa deputatul PSD Eugen Nicolicea, si deputata ALDE Steluta Cataniciu sustine ca a fost amenintata de colega sa de USR Cosette Chichirau. Steluta Cataniciu a declarat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca inainte de votul final de miercuri, 13 decembrie, pe legile justitiei, s-a intersectat cu Cosette…

- Femeia banuita ca ar fi impins o tanara pe linia de metrou in statia Dristor a fost depistata de politisti in cursul noptii si este audiata de procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, in calitatea de suspect, a anuntat miercuri dimineata IGPR. ''La aceasta ora procurori din…

- Ministerul Afacerilor Interne și Corpul Național al Polițiștilor au inițiat un apel umanitar pentru a-l ajuta pe Ciprian Sfichi, polițistul de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale Suceava care a fost lovit, saptamana trecuta, in zona capului și a brațului. Ciprian a dovedit, pana acum, ca este un adevarat…

- La data de 20 octombrie curent, Procuratura Anticorupție a deschis un dosar penal pe numele șefului Direcției sanatate, din cadrul Primariei Chișinau, Mihai Moldovanu, transmite NOI.md Informația a fost anunțata de catre deputatul PSRM, Bogdan Țirdea, care Anterior, consilierii municipali din Partidul…