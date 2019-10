Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Forțelor Democratice Siriene (SDF), formate in majoritate din combatanți kurzi, Mazloum Abdi, a anunțat miercuri seara ca organizația pe care o conduce a decis "inghețarea" ofensivei impotriva gruparii Stat Islamic, ca urmare a operațiunii Turciei din nordul Siriei, potrivit Le Figaro.

- Statele Unite doresc sa continue cooperarea cu combatantii kurzi din Fortele Democratice Siriene (FDS) in lupta contra gruparii Stat Islamic (SI), a afirmat marti un responsabil cu rang inalt al Pentagonului, citat de AFP.

- Premierul francez Edouard Phillipe a avertizat marți ca deciziile luate de Turcia și de Statele Unite, privind Siria, vor avea consecințe serioase in regiune și ca este inevitabil ca acțiunile lor sa duca la o resurgența a gruparii Stat Islamic, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește…

- Presedintele american Donald Trump a semnat luni decretul prin care Statele Unite impun sanctiuni tintite impotriva a trei ministri turci, in scopul de a convinge Turcia sa puna capat „imediat” ofensivei din nord-estul Siriei impotriva militiilor kurde, aliate ale trupelor americane in lupte cu organizatia…

- Folosirea armatei americane pentru oprirea ofensivei turce impotriva luptatorilor kurzi care sunt aliati ai SUA nu a fost niciodata o optiune, au declarat oficiali din domeniul apararii, iar Trump a cerut duminica Pentagonului sa inceapa o retragere ”deliberata” a tuturor trupelor americane din nordul…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca operatiunea militara turca din nordul Siriei este o ''idee rea'' si ca nu o sustine, adaugand ca Ankara poarta acum responsabilitatea pentru toti luptatorii Statului Islamic din acea zona, transmit Reuters si AFP.''In aceasta dimineata,…

- Presedintele Tayyip Erdogan a declarat duminica ca Turcia, care are deja o baza in nord-vestul Siriei, va efectua o operatiune militara intr-o zona controlata de kurzi la est de Eufrat in nordul Siriei.''In mod clar credem ca orice actiune unilaterala a Turciei ar fi inacceptabila", a declarat…