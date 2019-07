Siria: Vizita unui înalt responsabil militar american în zona kurdă McKenzie a fost numit la sfarsitul lunii martie in fruntea Centcom, in locul generalului Joseph Votel. In martie, Fortele Democratice Siriene (FDS), dominate de combatanti kurzi si sprijinite de o coalitie internationala condusa de Statele Unite, au proclamat victoria impotriva gruparii Stat Islamic (SI), dupa cucerirea unei ultime redute a jihadistilor in estul Siriei. Aproximativ o mie de barbati straini suspectati de activitati jihadiste sunt detinuti de FDS. Circa 12.000 de femei si copii non-sirieni, apropiati jihadistilor, sunt tinuti in tabere in conditii 'apocaliptice', potrivit Crucii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

