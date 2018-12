La inceputul anului 2019 sunt preconizate negocieri privind Siria la care ar urma sa participe presedintii Rusiei, Iranului si Turciei, a anuntat vineri o inalta oficialitate rusa, in contextul in care Washingtonul isi pregateste retragerea militara din aceasta tara, informeaza AFP.



''Este randul nostru sa organizam summitul celor trei tari garante, cu presedintii turc, iranian si al nostru. S-a convenit ca va avea loc aproximativ in prima saptamana a anului. Aceasta va depinde de agendele presedintilor'', a indicat viceministrul rus al afacerilor externe Mihail Bogdanov,…