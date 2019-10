Ministrul american al apararii Mark Esper a afirmat marti ca Turcia pare sa fi comis crime de razboi in Siria pentru care ar trebui sa fie trasa la raspundere, intr-o escaladare a retoricii americane impotriva Ankarei, transmite dpa.



Declaratia lui Esper vine dupa ce un atac turc asupra militiilor kurde aliate ale SUA din nord-estul Siriei si a gruparii Stat Islamic a provocat o deplasare masiva a populatiei, existand informatii despre atacuri in care nu s-a tinut cont de civili.



"Am vazut si informari, incercam sa le monitorizam. Sunt oribile si daca sunt corecte - si…