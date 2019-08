Siria: Turcia anunţă o operaţiune militară anti-kurdă la est de fluviul Eufrat Turcia intentioneaza sa lanseze o ofensiva in nordul Siriei, la est de fluviul Eufrat, pentru a alunga din zona o militie kurda considerata terorista, a anuntat duminica presedintele Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP.



"Am intrat in Afrin, Jarabulus si Al-Bab. Vom merge acum la est de Eufrat", a declarat Erdogan, facand aluzie la localitatile cucerite de rebelii sirieni sustinuti de Turcia.



"Am spus acest lucru Rusiei si SUA. Pentru ca atata timp cat vom fi hartuiti, nu ne va fi posibil sa pastram tacerea", a declarat seful statului turc in cadrul unui discurs televizat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele turc Tayyip Erdogan ar fi spus astazi ca, indiferent de discuțiile cu SUA, privind crearea unei zone sigure in nordul țarii, va distruge coridorul terorii, citeaza Mediafax. Ankara a avertizat in mai multe randuri ca va organiza o noua operațiune in nordul Siriei, deoarece și-a…

- Livrarea S-400 din Rusia a inceput luna aceasta, in ciuda protestelor Statelor Unite, care considera ca echipamentele rusesti nu sunt compatibile cu cele ale NATO, alianta din care face parte si Turcia. Saptamana trecuta, SUA au exclus Turcia din programul avioanelor "invizibile" F-35, apreciind…

- "Cei care se incred in puterile straine din regiune vor fi ingropati", i-a atentionat Erdogan pe membrii partidului sau, Justitie si Dezvoltare (AK). "Vom gasi o solutie durabila impotriva terorii", a asigurat liderul de la Ankara.Afirmatiile sale vin in contextul in care luni ministrul…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a declarat luni ca, în cazul neinstituirii unei zone de securitate în nordul Siriei si daca amenintarile la adresa Turciei vor continua, Ankara va lansa o operatiune militara la est de Eufrat, informeaza Agerpres,

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a declarat luni ca, in cazul neinstituirii unei zone de securitate in nordul Siriei si daca amenintarile la adresa Turciei vor continua, Ankara va lansa o operatiune militara la est de Eufrat, transmite Reuters. Turcia se afla in discutii cu SUA…

- "Sincer, aceasta este o situatie foarte complexa", a declarat Trump, abtinandu-se, la fel cum a facut cu putin timp inainte seful desemnat al Pentagonului, sa critice atitudinea Ankarei in acest dosar foarte sensibil. "Ei (turcii) sunt intr-o situatie foarte dificila", a estimat locatarul Casei Albe.Congresul…

- Primele componente din echipamentul de rachete rusesti S-400 au fost livrate vineri, la baza aeriana Murted, de langa Ankara, anunta ministerul turc al Apararii. Achizitia intareste relatia dintre presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan si presedintele Rusiei, Vladimir Putin, insa starneste ingrijorarea…

- Fortele armate ale Turciei au lansat o operatiune a comandourilor, sustinute de artilerie si atacuri aeriene, impotriva militantilor kurzi din nordul Irakului, a informat marti Ministerul turc de Aparare, relateaza site-ul agentiei Reuters, citeaza mediafax.ro.