- Trupele americane localizate la granița Turciei cu Siria au inceput, luni dimineața, retragerea ca urmare a deciziei Statelor Unite de a nu se implica in operațiunea militara condusa de Ankara in nord-estul statului sirian, informeaza forțele locale kurde, citate de agenția The Associated Press,…

- Trupele americane stationate in Siria se vor retrage din zona frontierei cu Turcia, deoarece Ankara va desfasura 'in curand' o 'operatiune prevazuta de mult timp' in nordul tarii, informeaza AFP, care citeaza un anunt facut duminica de Casa Alba. 'Turcia va efectua in curand o operatiune…

- Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat, marți, ca Turcia a ajuns la capatul rabdarii cu Statele Unite cu privire la crearea unei zone de securitate în nordul Siriei, indicând iminenta unei operațiuni."În acest stadiu, noi nu avem alta optiune decât aceea…

- "Atacul lui Macron impotriva Turciei depaseste limitele", a declarat seful diplomatiei turce Mevlut Cavusoglu pentru agentia de presa oficiala Anadolu. "Il compar cu un cocos care canta in timp ce picioarele i se afunda in noroi", a adaugat ministrul turc de externe. Macron a declarat la Strasbourg,…

- "Centrul de operatiuni va functiona la deplina capacitate de saptamana viitoare", a declarat ministrul Hulusi Akar, potrivit afirmatiile citate de propriul minister pe site-ul sau de internet. "Am ajuns la un acord general pentru coordonarea si controlul spatiului aerian, precum si asupra…

- Livrarea S-400 din Rusia a inceput luna aceasta, in ciuda protestelor Statelor Unite, care considera ca echipamentele rusesti nu sunt compatibile cu cele ale NATO, alianta din care face parte si Turcia. Saptamana trecuta, SUA au exclus Turcia din programul avioanelor "invizibile" F-35, apreciind…

- "Cei care se incred in puterile straine din regiune vor fi ingropati", i-a atentionat Erdogan pe membrii partidului sau, Justitie si Dezvoltare (AK). "Vom gasi o solutie durabila impotriva terorii", a asigurat liderul de la Ankara.Afirmatiile sale vin in contextul in care luni ministrul…

- Turcia le-a cerut Statelor Unite, aliatul lor din cadrul NATO, sa revina asupra deciziei de a exclude Ankara din programul pentru achizitionarea de avioane F-35, atentionand ca aceasta decizie este una nedreapta, informeaza joi DPA. "Invitam SUA sa-si indrepte greseala care va deschide rani ireparabile…