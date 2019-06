Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat, duminica, ca a ordonat tiruri de rachete impotriva pozitiilor armatei siriene, dupa ce rachete siriene au vizat teritoriul israelian, informeaza France Presse. "Nu vom tolera tiruri impotriva teritoriului nostru", a declarat Netanyahu intr-un…

- Cel putin zece civili au fost ucisi, iar alti 30 au fost raniti in Siria, in urma unui atac cu rachete care a vizat o tabara de refugiati palestinieni, anunta Agentia Natiunilor Unite pentru Asistenta Umanitara, citata de Reuters potrivit mediafax. Atacul a vizat tabara de refugiati din Neirab,…

- Doi soldati turci au fost raniti sambata de tiruri de artilerie contra unui post de observare in nord-vestul Siriei dinspre zonele aflate sub controlul regimului de la Damasc, a anuntat Ministerul Apararii de la Ankara, relateaza AFP. "Doi dintre fratii nostri de arme au fost raniti usor cand obuze…

- Sapte civili, dintre care trei copii, au fost ucisi joi in nord-vestul Siriei de tiruri cu rachete ale regimului ce au vizat un catun si o tabara de refugiati din provincia Idlib, a anuntat organizatia neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza AFP potrivit Agerpres.…

- "Soldati israelieni au reperat trei suspecti care traversau bariera de securitate si incercau sa se infiltreze in Israel din sudul Fasiei Gaza. Armata a replicat cu tiruri", a precizat comunicatul.Suspectii au fost transferati la un spital israelian, a declarat pentru agentia France Presse…

- Armata siriana a interceptat mai multe rachete lansate de aeronave de vanatoare israeliene in cadrul unor raiduri aeriene care au vizat o zona industriala din orașul Alep, situat in nordul Siriei, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.In urma atacului aerian au fost raportate mai multe explozii…

- Biroul liderului Hamas, Ismail Hanyeh, din Gaza a fost atacat, luni, si aproape distrus intr-un raid israelian, potrivit unor surse de securitate din Gaza. O sursa de securitate din Gaza a relatat ca Israelul a declansat loviturile, in replica la un tir de rachete ce s-a soldat cu sapte raniti.…

- Armata israeliana a efectuat vineri 100 de lovituri asupra pozitiilor detinute de miscarea islamista Hamas in Fasia Gaza, ca riposta la tirurile cu rachete dinspre enclava palestiniana in directia regiunii Tel Aviv in seara zile de joi, incidente survenite intr-o perioada cu riscuri ridicate, potrivit…