Siria susţine că a "respins" mai multe avioane de supraveghere israeliene Siria a anuntat ca apararea sa antiaeriana a "respins" miercuri avioane de supraveghere israeliene care au survolat regiunea Quneitra din sudul tarii, la patru zile dupa o serie de atacuri israeliene in Siria in cursul carora statul evreu a pierdut un avion, relateaza AFP. "Apararea antiaeriana siriana a respins mai multe avioane de supraveghere israeliene deasupra regiunii Quneitra, obligandu-le sa paraseasca spatiul aerian" al Siriei, a informat agentia oficiala siriana Sana. Sambata, Damascul a anuntat ca apararea sa antiaeriana a respins "o noua agresiune" israeliana asupra unei baze militare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

- Operatiunea militara turca din nordul Siriei impotriva fortelor kurde aliate Washingtonului a slabit lupta impotriva gruparii Statul Islamic (SI), a declarat marti secretarul de stat american Rex Tillerson, relateaza AFP. Ofensiva lansata de Ankara 'a deturnat lupta (coalitiei internationale) impotriva…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca aviatia israeliana, care a intreprins sambata o serie de raiduri in Siria, a dat o 'lovitura severa' fortelor iraniene si celor ale regimului sirian, transmite AFP. 'Am aplicat sambata o lovitura grea fortelor iraniene si siriene.…

- Armata israeliana a atacat 12 baze militare siriene si iraniene din Siria in cadrul unei ofensive descrise de israelieni ca fiind „un atac la scara larga” si care a venit ca urmare a unui schimb de tiruri dupa ce o drona iraniana s-a infiltrat in spatiul aerian al Israelului, scrie The Times of Israel.…

- Rusia este ingrijorata de ultimele evenimente din Siria si face apel apel la calm catre toate taberele implicate pentru a evita o escaladare a situatiei, se arata intr-un comunicat al Ministerului de Externe de la Moscova, citat de Reuters. „Facem apel catre toate partile implicate sa dea dovada de…

- 'Nu dorim o escaladare, dar suntem pregatiti pentru diferite scenarii' si cei care comit astfel de acte vor plati scump, a indicat purtatorul de cuvant al armatei. Raidurile israeliene au vizat tinte iraniene si siriene in Siria dupa interceptarea unei drone lansate, potrivit armatei israeliene, din…

- Oficialii britanici aflati intr-o vizita in Statele Unite au adus acuzatii grave, formulate in termeni duri, fata de gigantul din Silicon Valley in cadrul unei audieri publice in Washington pe tema stirilor false si a influentei acestora in alegerile electorale.

- Ministerul Apararii rus a cerut marti ajutorul Turciei pentru recuperarea fragmentelor avionului de lupta rusesc Su-25, doborat de rebeli la 3 februarie cu o racheta sol-aer deasupra provinciei Idlib, nord-vestul Siriei, unde se afla o 'zona de dezescaladare' controlata de Turcia, in conformitate…

- Armata siriana a desfasurat noi sisteme de rachete antiaeriene in proximitatea provinciilor Aleppo si Idlib, a anuntat un comandant al fortelor regimului condus de Bashar al-Assad, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Un soldat turc a fost ucis si cinci raniti luni intr-un atac cu racheta si obuze in timp ce forte turce instalau un post militar in provincia siriana Idlib, au anuntat marti fortele armate turce, relateaza Reuters. Fortele turce au ripostat cu focuri de arma, noteaza sursa citata, fara…

- Un tribunal din Turcia a dispus ca opt medici arestati saptamana trecuta pentru pozitia exprimata impotriva operatiunii militare a Ankarei in nordul Siriei sa fie pusi in libertate si plasati sub control judiciar, transmite luni dpa, citand cotidianul Hurriyet. Asociatia Medicala Turca (TMA) a confirmat,…

- Rusia a anunțat ca a bombardat mai multe zone din provincia Idlib, unde a fost doborat un avion rusesc, iar pilotul a fost ucis de rebeli. Ministerul rus al Apararii a anunțat ca aviația rusa a bombardat mai multe zone aflate sub controlul gruparii Al-Nusra, relateza Russia Today. „Cel puțin 30 de teroriști…

- Trecuta neobservata in Occident, relansarea Tratatului de la Lancaster House intre Londra si Paris, instaureaza o super „Ințelegere cordiala”, cu mult mai profunda decat cea de acum 114 ani, din 1904. Ea va participa la restabilirea unei lumi bipolare, provocand, in mod inevitabil, iesirea Frantei…

- Regimul de la Damasc afirma ca ofensiva turca in regiunea Afrin din nordul Siriei este o agresiune si prezenta neautorizata a unor forte militare straine reprezinta "ocupatie si va fi tratata ca atare", informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat Turcia, miercuri, ca operatiunea desfasurata in regiunea Afrin nu ar trebui sa devina o scuza pentru invadarea Siriei, afirmand ca isi doreste ca Ankara sa isi coordoneze actiunile impreuna cu aliatii, informeaza, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Turcia a cerut Statelor Unite sa stopeze orice ajutor acordat fortelor kurde YPG sau altfel vor risca o confruntare cu trupele armatei Turciei aflate pe teritoriul Siriei - episod ce reprezinta o escaladare fara precedent a razboiului declaratiilor dintre cele doua state aliate NATO.

- SUA este preocupata de ofensiva Turciei din Siria de nord si le cere ambelor puteri sa dea dovada de retineri, a afirmat secretarul de stat Rex Tillerson, luni, potrivit Reuters. Avioane militare si tancuri sustin o ofensiva lansata duminica asupra enclavei kurde din Afrin, ce vizapozitiile de protectie…

- Optsprezece civili, intre care femei si copii, au fost ucisi in ofensiva turca din regiunea Afrin, a transmis luni un purtator de cuvant al aliantei Fortelor Democrate Siriene (SDF). Alti 23 de oameni au fost raniti in conflict, a mai anuntat purtatorul de cuvant, scrie Reuters.Trupele terestre…

- Ministerul de externe de la Damasc a condamnat sambata ofensiva Turciei impotriva kurzilor din Afrin, in nordul Siriei, si a dezmintit afirmatiile guvernului de la Ankara potrivit carora autoritatile siriene au fost informate inaintea atacului. Siria a cerut comunitatii internationale sa opreasca…

- Militarii rusi au parasit regiunea Afrin din nordul Siriei unde armata turca a lansat o ofensiva terestra si aeriana impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG), a anuntat sambata Ministerul rus al Apararii, relateaza AFP. "Comandamentul fortelor ruse din Siria a…

- Turcia a lansat o operatiune militara terestra impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in regiunea Afrin, din nordul Siriei, a declarat sambata presedintele turc...

- Armata turca a lansat vineri bombardamente intense asupra pozitiilor militare kurde din regiunea siriana Afrin, riscand riposta Siriei, afirma surse citate de site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax.ro.

- Operatiunea Turciei in regiunea Afrin din nordul Siriei, controlata de kurzi, a inceput "de facto" prin bombardamente transfrontaliere, dar niciun fel de trupe nu au intrat in Afrin, a declarat vineri ministrul apararii turc Nurettin Canikli, citat de Reuters. Intr-un interviu acordat…

- Un libanez va comparea pe banca acuzatilor pentru prezentarea declaratiilor mincinoase.Pe 18 septembrie 2017, aflandu-se la sediul Procuraturii Anticoruptie, libanezul a prezentat declaratii false in cadrul confruntarii cu fostul Consul Onorific al Siriei la Chisinau, acuzat, la

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat, in cadrul unei intalniri la Ierusalim cu ambasadorii NATO, ca serviciile secrete israeliene au contribuit la dejucarea „a zeci de atacuri teroriste majore in Europa“, unele implicand aviatia civila, relateaza „Times of Israel“.

- Serviciile secrete israeliene au contribuit la prevenirea a zeci de atacuri teroriste majore in Europa, a declarat marti premierul Benjamin Netanyahu, la o intalnire la Ierusalim cu ambasadorii statelor membre ale NATO, potrivit DPA. "Unele dintre ele ar fi putut fi atacuri in masa, de…

- Israelul a atacat de trei ori pe parcursul zilei de marti teritoriul Siriei, folosind rachete si avioane de lupta si provocand numeroase daune materiale, a anuntat Armata siriana, relateaza site-ul postului France24.

- Comunicatul sirian nu ofera amanunte in ceea ce priveste tinta acestor bombardamente israeliene care au avut loc in trei reprize in noaptea de luni spre marti.De la declansarea, in 2011, a conflictului din Siria, Israelul a intreprins mai multe raiduri impotriva armatei siriene si aliatului…

- Armata siriana inainta joi catre provincia Idlib (nord-vest), aceasta fiind ultima zona care a scapat total de sub controlul trupelor regimului in tara cuprinsa de razboi, a indicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. Aceasta inaintare ar putea fi indiciul…

- Rebelii sirieni aflati intr-o zona strategica din apropierea frontierelor Israelului, Libanului si Siriei, au primit un ultimatum din partea armatei siriene si a organizatiei paramilitare Hezbollah sa se predea, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Aviatia militara americana a fost obligata sa traga rachete de semnalizare catre avioane militare rusesti in estul Siriei, obligandu-le sa pareasca zona, a confirmat Pentagonul. Incidentul a fost confirmat si de ministerul rus al apararii .

- Avioane de vanatoare americane au interceptat aeronave ruse, in spatiul aerian al Siriei. Incidentul aerian a avut loc miercuri. Doua avioane americane de tip F-22, invizibile pe radare, au interceptat doua aeronave ruse de tip Suhoi Su-25 care traversasera Fluviul Eufrat, in Siria, intrand in zona…

- Avioane de vanatoare apartinand Statelor Unite au tras rachete de semnalizare pentru a avertiza aeronave militare ruse care au patruns neautorizat intr-o zona de interdictie aeriana din Siria, afirma oficiali americani. Avioane de vanatoare apartinand Statelor Unite au tras rachete de…

- Doua avioane de vanatoare au escortat avionul presedintelui rus Vladimir Putin dupa ce acesta a parasit baza aeriana Hmeimim din Siria cu destinatia Egipt. Televiziunea rusa a difuzat marti un filmulet cu Trupele Aerospatiale Ruse protejand in spatiul aerian sirian avionul Tupolev Tu-214PU pus la dispozitia…

- Presedintele german, Frank-Walter Steinmeier, a condamnat marti arderea steagurilor israeliene ca modalitate de protest fata de decizia SUA de a recunoaste Ierusalimul drept capitala legitima a statului evreu, relateaza agentia DPA. Astfel de acte ''sunt nu numai inacceptabile, ci si insuportabile'',…

- Avioane de vanatoare israeliene au atacat pozitii din Fasia Gaza ca riposta la atacuri cu rachete. O racheta a fost lansata luni seara din Fasia Gaza, cazand in sudul Israelului. Nicio persoana nu a fost ranita. Ca riposta la acest atac, avioane de vanatoare israeliene au bombardat…

- Aviatia militara israeliana a atacat, luni seara, pozitii militare din teritoriul palestinian Fasia Gaza, ca reactie la atacuri cu rachete care au vizat teritoriul Israelului, afirma surse citate de site-ul Ynetnews.com si de ziarul Haaretz.

- "Ordon Ministerului Apararii si sefului Statului Major sa inceapa retragerea grupului militar rus spre locatii permanente", a declarat presedintele in cursul unei vizite efectuate luni la baza aeriana Hmeymim din Siria. Putin s-a intalnit in cursul vizitei cu presedintele sirian Bashar al-Assad,…

- Avioane israeliene au bombardat poziții militare ale mișcarii islamiste Hamas in Fașia Gaza, ca raspuns la tiruri de rachete din enclava palestiniana, a indicat vineri armata israeliana, citata de AFP. Ministerul Sanatații din Fâșia Gaza, controlata de Hamas, a raportat…

- Avioane israeliene au vizat din nou luni ținte in apropiere de Damasc, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), la doua zile dupa atacuri ale armatei israeliene in vecinatatea capitalei siriene, relateaza AFP. Israelul și Siria sunt oficial in stare de razboi de mai multe zeci…

- Sudanul de Sud, o tara aflata de patru ani in razboi civil si confruntata cu o grava criza financiara, a cheltuit milioane de dolari pentru a achizitiona drone si camere de supraveghere israeliene, au informat luni surse oficiale, relateaza AFP. Doua drone si 11 camere de supraveghere vor fi initial…

- Avioane de vanatoare israeliene au atacat, in cursul noptii de vineri spre sambata, pozitii militare situate la periferia orasului Damasc, vizand o baza iraniana, anunta surse citate de presa araba si israeliana. Atacul a vizat o baza militara iraniana situata in zona Al-Kiswah, la 15 kilometri…

- Apararea aeriana a armatei siriene a interceptat și distrus cel puțin doua rachete israeliene care vizau o 'poziție militara' in provincia Damasc, au informat sambata agenția oficiala Sana și televiziunea de stat, preluate de AFP și Reuters. 'Inamicul israelian a tras la ora 00.30 (vineri,…

- Recent, „supremația americana” in aer a fost pusa la indoiala de sistemele moderne de aparare antiaeriana ruseasca S-400, scrie revista germana Stern. Cu toate acestea, in Statele Unite este in curs de dezvoltare un nou superbombardier strategic B-21, care nu numai «ca va asigura dominația in aer a…

- Presedintele turc Tayyip Recep Erdogan a afirmat vineri ca provincia Afrin, din nord-vestul Siriei, trebuie eliberata de militiile kurde YPG (Unitatile de Aparare a Poporului), adaugand ca tara sa este dezamagita de faptul ca SUA 'nu-si tin o mare parte din promisiuni' si ca nu doreste aceeasi experienta…