Siria susține că a reperat și distrus mai multe rachete lansate din Israel Mai multe rachete lansate din Israel au fost reperate și contracarate de sistemele de aparare antiracheta din Siria, a anunțat agenția de stat Sana, citata de Reuters.

"Sistemele noastre de aparare antiaeriene au dejucat un atac al israelienilor și i-au împiedicat sa își atinga scopul&", a afirmat o sursa militara pentru SANA, fara a oferi alte detalii.

Armata israeliana nu a comentat incidentul. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

