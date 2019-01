Stiri pe aceeasi tema

- Emisarul Statelor Unite pentru Siria, James Jeffrey, va ocupa, de asemenea, postul de trimis special pentru coalitia internationala antijihadista, dupa demisia lui Brett McGurk pe fondul deciziei de retragere a militarilor americani desfasurati pe teritoriul sirian, relateaza AFP. Brett…

- Presedintele american Donald Trump a confirmat sambata demisia emisarului special prezidential pentru coalitia impotriva organizatiei teroriste Statul Islamic si a ironizat atentia acordata de presa acestei noi plecari din administratia sa.

- Emisarul Statelor Unite ale Americii pentru coalitia internationala antijihadista, Brett McGurk, a demisionat, in semn de protest fata de decizia presedintelui Donald Trump de a retrage trupele americane stationate in Siria.

- Coalitia internationala antijihadista in Siria a anuntat ca l-a ucis pe Abou al-Oumarayn, un conducator de rang inalt din cadrul gruparii Statul Islamic (SI) implicat in executia lucratorului umanitar american Peter Kassig (foto) si altor doi ostatici occidentali ai gruparii jihadiste, relateaza…

- Cel putin 32 de civili, dintre care sapte copii, au fost ucisi intr-un interval de 24 de ore in urma loviturilor aeriene ale coalitiei antijihadiste conduse de Washington asupra ultimei redute a gruparii Stat Islamic (SI) in estul Siriei, transmite AFP."Raidurile coalitiei contra localitatii…

- 16 iulie 2018. In Romania se dau publicitații propunerile Comisiei de la Veneția, sub forma unei poziții preliminare, de modificare a Legilor Justiției. Cu o luna inainte, mai precis in 11-12 iunie 2018, o delegație a Comisiei venise la București pentru a discuta cu autoritațile romane despre Legile…