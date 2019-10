Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca un 'mic' numar de militari ai fortelor SUA vor ramane in Siria, in contextul in care trupele parasesc nord-estul tarii, asa cum a fost prevazut, transmite AFP. Trump a precizat ca acesti soldati se afla 'intr-o parte total…

- Scrisoarea trimisa presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan de liderul de la Casa Alba, Donald Trump, chiar inaintea inceperii ofensivei Turciei in nordul Siriei la 9 octombrie impotriva unei militii kurde, care a fost sustinuta de catre SUA in lupta impotriva gruparii jihadiste Statul Islamic, ar…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a insistat in cadrul unei convorbiri telefonice, luni seara, cu Donald Trump asupra ''necesitatii absolute de a impiedica o recrudescenta'' a gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) pe fondul operatiunii lansate de Turcia impotriva kurzilor si al retragerii trupelor…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca operatiunea militara turca din nordul Siriei este o ''idee rea'' si ca nu o sustine, adaugand ca Ankara poarta acum responsabilitatea pentru toti luptatorii Statului Islamic din acea zona, transmit Reuters si AFP. ''In…

- Presedintele american Donald Trump a dat asigurari marti ca Statele Unite nu i-au ”abandonat pe kurzi”, la doua zile dupa ce a anuntat retragerea trupelor americane din sectoare aflate in nordul Siriei, in apropierea frontierei cu Turcia, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Suntem pe cale sa…

- Senatul SUA ameninta Turcia cu suspendarea din NATO daca invadeaza nord-estul Siriei. ''Vom introduce sanctiuni bipartizane impotriva Turciei daca ea va invada Siria si vom solicita suspendarea tarii din NATO daca ea va ataca fortele kurde care au ajutat SUA in distrugerea Califatului Statului Islamic'',…

- Presedintele american Donald Trump a sustinut luni decizia administratiei sale de a retrage trupele SUA din nordul Siriei, argumentand ca este prea costisitor sa mentina sprijinul fortelor kurde care lupta contra gruparii Statul Islamic (SI), transmit AFP, Reuters si dpa. ''Kurzii au luptat…

- Presedintele Tayyip Erdogan a declarat duminica ca Turcia, care are deja o baza in nord-vestul Siriei, va efectua o operatiune militara intr-o zona controlata de kurzi la est de Eufrat in nordul Siriei.''In mod clar credem ca orice actiune unilaterala a Turciei ar fi inacceptabila", a declarat…