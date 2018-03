Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a trimis in Siria echipamente ce pot fi folosite in fabricarea armelor chimice, dezvaluie un raport al ONU, care arata ca aproape 40 de transporturi nedeclarate au avut loc in intervalul 2012 - 2017. Raportul, care nu a fost facut public momentan, dezvaluie ca mai multi specialisti…

- Washingtonul a indemnat luni Moscova, mare aliat al regimului Bashar al-Assad, sa actioneze pentru a pune capat ofensivei asupra regiunii Ghouta Orientala, fief al rebelilor situat la portile Damascului bombardat de mai multe zile in pofida apelului unanim al Consiliului de Securitate al ONU pentru…

- Rusia a facut uz de dreptul sau de veto la o rezolutie britanica, sustinuta de Statele Unite si Franta, care reinnoia embargoul asupra armelor in Yemen, criticand Iranul, si a obtinut sa fie adoptata in unanimitate o rezolutie tehnica, evitand condamnarea Teheranului, relateaza AFP. Aceasta dubla decizie…

- Presedintele rus Vladimir Putin a discutat in Consiliul de Securitate al Federatiei Rusiei in legatura cu situatia din regiunea siriana Ghouta Orientala, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat luni de agentia de presa TASS, relateaza Reuters. Oficialul rus…

- "Salut adoptarea rezolutiei, dar ma astept ca aceasta sa fie aplicata imediat (...), pentru ca ajutorul si serviciile umanitare sa fie furnizate imediat (...), pentru a putea alina suferintele poporului sirian", a declarat Guterres la Geneva, unde are loc o reuniune a Consiliului ONU pentru drepturile…

- Moscova si-a exprimat luni preocuparea in legatura cu amenintarile formulate de mai multe tari occidentale, inclusiv SUA, privind posibila utilizare a fortei impotriva Damascului, avertizand ca aceasta contravine Rezolutiei nr. 2401 a Consiliului de Securitate al ONU, conform unei declaratii facute…

- Principalele grupari rebele care controleaza Ghouta Orientala, tinta unei campanii de bombardamente sângeroase a regimului sirian, s-au angajat sa respecte armistitiul umanitar cerut de o rezolutie a Consiliului de Securitate al ONU, relateaza duminica AFP. Potrivit Observatorului…

- Administratia de la Washington a initiat deja discutii cu parteneri regionali, inclusiv cu Japonia, Coreea de Sud, Australia si Singapore, despre modalitati de coordonare a operatiunilor pentru a bloca aprovizionarea Coreei de Nord cu materii prime destinate programului balistic si a celui atomic.Nave…

- Raidurile regimului sirian au ucis in sapte zile peste 500 de civili, intre care 123 de copii, in regiunea Ghouta de Est, fief al rebelilor in apropiere de Damasc bombardat fara oprire de la 18 februarie, a transmis, astazi, organizatia neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului,…

- Dupa doar cateva ore, tot dintr-o sursa de la Ramallah, aceeasi agentie a anuntat ca Abbas a fost externat, se simte bine si va reveni in Cisiordania vineri.Mahmoud Abbas, in varsta de 82 de ani, a luat marti cuvantul in fata Consiliului de Securitate al ONU, la New York. De atunci, agentia…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a fost spitalizat in Statele Unite, pentru o examinare uzuala, a declarat joi agentiei Reuters un oficial palestinian de rang inalt, care nu a dat mai multe detalii. Abbas, in varsta de 82 de ani, a luat marti cuvantul in fata Consiliului de Securitate…

- Un responsabil ONU a avertizat joi Consiliul de Securitate ca actuala criza din Maldive, unde presedintele Abdulla Yameen a decretat starea de urgenta, se poate agrava in continuare, potrivit unor surse de la Natiunile Unite, scrie AFP. "Situatia din Maldive este tensionata si se poate…

- SUA acuza Rusia ca acopera atacurile chimice din Siria. Ambasadorul SUA la ONU, Nikki Haley, a acuzat Moscova ca il protejeaza pe președintele sirian Bashar Assad de responsabilitatea mai multor atacuri chimice lansate asupra civililor in mai multe regiuni din Siria. Haley a declarat in Consiliul de…

- Organizatia Natiunilor Unite (ONU) a deschis o ancheta privind presupusele atacuri chimice ale regimului sirian impotriva unor localitati controlate de catre rebeli, a anuntat marti Comisia internationala de ancheta privind Siria, mandatata de catre ONU, relateaza AFP. ''Comisia…

- SUA au acuzat luni Rusia ca face sa intarzie adoptarea unei declaratii de condamnare de catre Consiliul de Securitate al ONU a presupuselor atacuri chimice recente in Siria, soldate cu zeci de raniti, printre care copii, relateaza AFP. Exista "dovezi clare" care confirma folosirea clorului in aceste…

- Cel putin 11 civili au fost ucisi vineri in Siria in lovituri ale regimului asupra enclavei rebele Ghouta Orientala, situata la est de capitala Damasc, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. Aceste noi bombardamente au avut loc in timp ce Damascul…

- Statele Unite ar putea intreprinde noi actiuni militare impotriva fortelor guvernamentale siriene, pentru a descuraja utilizarea armelor chimice, afirma surse oficiale de rang inalt de la Washington. Fara a dezvalui identitatea acestor surse, Reuters citeaza declaratii facute joi presei, potrivit…

- Statele Unite considera Rusia responsabila pentru utilizarea armelor chimice in Siria, a afirmat sambata secretarul de stat american Rex Tillerson, citat de Reuters. "Armele chimice sunt folosite pentru a lovi populatia civila cea mai vulnerabila - copiii in Siria', a afirmat oficialul american, in…

- Guvernul si opozitia din Siria au convenit vineri asupra unui armistitiu in Ghouta Orientala, zona controlata de rebeli in apropierea Damascului. Astfel, conform unei relatari a televiziunii Al-Arabiya referitoare la negocierile de pace de la Viena, luptele urmeaza sa inceteze la miezul noptii, dupa…

- "Siria condamna minciunile si acuzatiile (...) privind utilizarea de arme chimice", a spus o sursa din cadrul Ministerului de Externe de la Damasc, citata de agentia oficiala de presa SANA.Luni, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) a acuzat fortele proregim de un nou atac…

- Regimul sirian a negat inca o data miercuri ca a recurs la arme chimice in conflict, dupa acuzatii impotriva fortelor sale in legatura cu un atac chimic asupra unei enclave a rebelilor in apropiere de Damasc, transmite AFP. "Siria condamna minciunile si acuzatiile (...) privind utilizarea…

- Rusia a respins marti, la ONU, acuzatiile Statelor Unite privind raspunderea pentru utilizarea armelor chimice in Siria, informeaza AFP. In cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate organizate la cererea sa, ambasadorul rus la Natiunile Unite, Vasili Nebenzia, a apreciat ca secretarul de stat…

- Moscova se va opune incercarilor Occidentului de a implementa planuri vizand schimbarea regimului in Siria, a declarat luni ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de agentia de presa oficiala rusa TASS. ''Ministrul de externe francez (Jean-Yves Le Drian) a anuntat ca reuniunea…

- "Acest acord nu poate fi pus in aplicare daca unul dintre participanti decide sa iasa unilateral", a declarat Lavrov, intr-o conferinta de presa la sediul din New York al Natiunilor Unite. "Se va prabusi, nu va mai exista acord", a avertizat ministrul rus de externe, subliniind: "cred ca…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a indemnat joi Consiliul de Securitate sa relanseze eforturile pentru a-i pedepsi pe cei vinovati de atacurile chimice din Siria dupa opozitia Rusiei, in noiembrie, in privinta continuarii anchetelor internationale, relateaza AFP. Folosirea…

- Toate business-urile care opereaza la nivel global au avut un termen limita pentru dispozitiile emise de Natiunile Unite, prin care orice asociere de business care opereaza in Coreea de Nord, trebuie sa iasa de pe piata respectiva, potrivit Wall Street Journal. Cu toate acestea, zeci de…

- Iranul a incalcat embargoul ONU asupra armelor in Yemen lasandu-i pe rebelii houthi sa se aprovizioneze cu drone si rachete balistice lansate spre Arabia Saudita, potrivit unui raport al Natiunilor Unite la care AFP a avut acces vineri. Expertii insarcinati cu verificarea acestui embargou…

- La New York a avut loc vineri o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU consacrata situatiei din Iran, iar pozitiile prezentate de ambasadorii participanti au relevat divergente intre statele membre permanente ale Consiliului. Intrunirea a urmat unor consultari cu usile inchise, la cererea Rusiei,…

- Vasili Nebenzya, ambasadorul Rusiei la ONU, a afirmat, sambata, ca Statele Unite folosesc in mod gresit Consiliul de Securitate al ONU, adaugand ca Washingtonul submineaza autoritatea acestui organism responsabil pentru mentinerea pacii si securitatii internationale, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Rusia susține ca apelul american pentru dezbaterea la ONU a protestelor din Iran este „daunator și contraproductiv” scrie paginaderusia.ro. „Nu vedem vreun rol pentru Consiliul de Securitate ONU în aceasta chestiune”, a spus joi ministrul adjunct de externe…

- Procesul de pace din Orientul Mijlociu a fost unul muribund ani in sir. Solutia cu doua state a fost considerata standardul de aur, acceptat pe plan international, Statele Unite jucand rolul de broker impartial. Declaratia lui Trump, urmata de un veto al SUA in Consiliului de Securitate si de votul…

- "Cele doua parti impartasesc opinia ca programul nord-coreean de rachete nucleare este contrar cerintelor Consiliului de Securitate al ONU", a indicat ministerul rus al Afacerilor Externe, intr-un comunicat."S-a subliniat ca este necesara trecerea cat mai rapida de la un limbaj al sanctiunilor…

- Coreea de Nord a atacat din nou decizia ONU de a impune noi sanctiuni impotriva sa, precizand ca acestea reprezinta “un act de razboi”. Ministerul de Externe de la Phenian apreciza intr-o declaratie, ca masurile decise de Natiunile Unite echivaleaza cu o blocada edonomica totala, a anuntat agentia oficiala…

- Consiliul de Securitate al ONU a înasprit vineri sanctiunile împotriva Coreii de Nord printr-un vot unanim asupra unei rezolutii americane care abordeaza aprovizionarea cu petrol si chestiunea muncitorilor nord-coreeni din strainatate, relateaza AFP. Este a noua serie de sanctiuni…

- Adunarea Generala a Natiunilor Unite a adoptat joi seara, cu o larga majoritate, un proiect de rezolutie care condamna decizia presedintelui SUA, Donald Trump, de recunoastere a orasului Ierusalim drept capitala a Israelului. Potrivit Jerusalem Post, Romania s-a abtinut de la vot. Dintre cele 193…

- "Ei iau sute de milioane de dolari si chiar miliarde de dolari, iar apoi voteaza impotriva noastra. Ei bine, vom urmari acele voturi. Lasati-i sa voteze contra noastra ! Vom economisi foarte mult. Nu ne pasa", le-a spus Trump reporterilor la Casa Alba.Adunarea Generala a ONU este chemata,…

- O rezolutie a Consiliului de Securitate al ONU care cerea retragerea recunoasterii americane a Ierusalimului a fost respinsa prin veto de Statele Unite. Restul de 14 membri, inclusiv aliatii americanilor, au votat pentru.

- Nikki Haley, ambasadorul Statelor Unite la Natiunile Unite, le-a transmis membrilor ONU ca va "nota numele" tuturor tarilor care voteaza pentru a respinge recunoasterea Ierusalimului drept capitala Israelului. Adunarea Generala a Natiunilor Unite va avea, joi, o intalnire de urgenta al carei…

- Rusia a avertizat Statele Unite si Canada cu privire la consecintele furnizarii de armament guvernului de la Kiev. Pyotr Ilyichev, adjunctul reprezentantului Rusiei in cadrul Consiliului de Securitate al ONU, a afirmat ca o astfel de decizie ar impinge Kievul in noi aventuri militare.

- Coreea de Nord a respins, marti, propunerile de a purta discutii cu SUA lansate de secreatarul american de Stat, Rex Tillerson, afirmand ca Phenianul nu are niciun interes sa renunte la programul sau nuclear, relateaza agentia Yonhap. Saptamana trecuta, Tillerson a afirmat ca Washingtonul…

- Decizia lui Donald Trump de a recunoaste unilateral Ierusalimul ca fiind capitala Israelului ”nu este conforma cu rezolutiile Consiliului de Securitate ONU”, au declarat vineri seara, la Natiunile Unite, ambasadorii Frantei, Marii Britanii, Italiei, Suediei si Germaniei. ”Decizia nu favorizeaza pacea…

- ONU s-a declarat vineri "extrem de ingrijorata de riscurile privind o escaladare violenta" a situatiei, dupa decizia lui Donald Trump de a recunoaste unilateral Ierusalimul drept capitala a Israelului, intr-o reuniune a Consiliului de Securitate in cadrul careia Statele Unite au aparut mai izolate ca…

- ONU s-a declarat vineri "extrem de ingrijorata de riscurile privind o escaladare violenta" a situației, dupa decizia lui Donald Trump de a recunoaște unilateral Ierusalimul drept capitala a Israelului, intr-o reuniune a Consiliului de Securitate in cadrul careia Statele Unite au aparut…

- "Condamnam anuntul iresponsabil al Administratiei SUA... privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului si privind mutarea Ambasadei SUA la Ierusalim", anunta Ministerul turc de Externe."Cerem Administratiei SUA sa reconsidere aceasta decizie eronata care risca sa aiba rezultate…

- "Relatiile Coreea de Sud-Coreea de Nord nu sunt inca asa de bune. Tensiunea dintre Sud si Nord este la cote maxime, deci este o situatie foarte prudenta, ca si cum ai merge pe gheata subtire. Dar nu sunt pesimist. Cred ca o criza se poate transforma intr-o oportunitate, iar noaptea este cea mai intunecata…

- Ministrul sud-coreean de Externe, Kang Kyung-Wha, a declarat miercuri ca regimul de la Phenian si-a dezvoltat capacitatea privind rachetele nucleare intr-un ritm mai rapid decat se astepta, dar nu a reusit inca sa aiba controlul asupra acestei tehnologii, relateaza site-ul agentiei Yonhap.…

- Statele Unite, Marea Britanie, Franta si alte sase tari au solicitat vineri o reuniune a Consiliului de Securitate cu privire la drepturile omului in Coreea de Nord, potrivit unor surse diplomatice, scrie AFP, preluat de Agerpres.Aceasta reuniune ar putea avea loc la 11 decembrie si ar fi a patra discutie…

