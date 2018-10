Gruparea Stat Islamic (SI) a eliberat sase din cei 27 de ostatici detinuti in provincia Suweida din 25 iulie, in schimbul prizonierilor SI detinuti de regimul sirian si al unei rascumparari, a anuntat sambata Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de France Presse.



"Doua femei si patru copii din provincia Suweida au fost eliberati in timpul noptii", a declarat directorul OSDO Rami Abdel Rahman. "Acesta este primul val" al unui acord incheiat cu regimul sirian, "sub supravegherea directa a Rusiei", pentru "eliberarea tuturor ostaticilor" contra a "60 de detinuti…