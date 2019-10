Ministerul rus al Apararii a criticat planul Statelor Unite de a mentine si amplifica prezenta militara americana in estul Siriei, calificandu-l drept 'banditism international de stat', motivat de dorinta de a-i proteja pe contrabandistii de petrol, nu de preocupari de securitate reale, transmite sambata Reuters. Seful Pentagonului, Mark Esper, a declarat vineri ca SUA vor trimite vehicule blindate si trupe la campurile petrolifere siriene pentru ca acestea sa nu cada in mainile luptatorilor Statului Islamic. Intr-un comunicat, Ministerul rus al Apararii afirma ca Washingtonul nu are mandat…