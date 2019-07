Siria: Reuniune turco-americană privind stabilirea unei "zone de securitate" Responsabili turci si americani au inceput marti discutii privind planificarea unei "zone de securitate" in nordul Siriei pentru crearea unui tampon intre frontiera turca si combatantii kurzi, a anuntat Ankara, potrivit France Presse. "Responsabili militari din cele doua tari au inceput, astazi, la Ankara, sa lucreze impreuna asupra zonei de securitate care ar trebui pusa in aplicare intr-un mod coordonat in nordul Siriei", a declarat Ministerul turc al Apararii. "Este prevazut ca reuniunile intre responsabilii turci si americani sa continue in zilele urmatoare", a adaugat ministerul intr-un comunicat,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

