Siria respinge acordul americano-turc privind zona tampon "Siria respinge categoric acordul celor doi ocupanti american si turc privind crearea intitulatei zone de securitate", a indicat agentia oficiala Sana, care preia pozitia ministerului sirian al Afacerilor Externe.



Potrivit Reuters, guvernul de la Damasc considera ca un acord intre Turcia si Statele Unite asupra nord-estului Siriei reprezinta un "atac flagrant" la suveranitatea si unitatea teritoriala a Siriei si o "escaladare periculoasa".



Acordul de infiintare a unui centru de operatiuni comune pentru gestionarea unei fasii de teritoriu de la granita cu Turcia releva "parteneriatul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

