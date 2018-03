Stiri pe aceeasi tema

- Raidurile, care au avut ca tinta localitatea Saqba, au fost intreprinse de aviatia Moscovei, aliata a regimului lui Bashar al-Assad, potrivit OSDO. 'Fortele regimului incearca sa avanseze spre localitatea Saqba', a precizat directorul Observatorului, Rami Abdel Rahman. Fortele regimului…

- Cel putin zece civili au fost ucisi, in noaptea de joi spre vineri, in raiduri aeriene impotriva enclavei Ghouta de Est, fieful rebelilor vizat de aproape o luna de o ofensiva distrugatoare a regimului sirian, a indicat vineri Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP. Potrivit…

- Fortele regimului sirian isi continuau duminica ofensiva impotriva zonei rebele din Ghouta Orientala, dupa ce a izolat Douma, unul din marile orase ale acestui fief al insurgentilor vizat de 20 de zile de o actiune militara care a facut peste 1.000 de victime in randul civililor, relateaza AFP.…

- Fortele regimului sirian isi continuau duminica ofensiva impotriva zonei rebele din Ghouta Orientala, dupa ce a izolat Douma, unul din marile orase ale acestui fief al insurgentilor vizat de 20 de zile de o actiune militara care a facut peste 1.000 de victime in randul civililor, relateaza AFP.Tirul…

- Miercuri noapte, cel putin 60 de persoane au suferit dificultati respiratorii in localitatile Saqba si Hammouriye dupa loviturile aeriene, a declarat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Potrivit ONG-ului, raidurile au fost efectuate de aviatia regimului si a Rusiei, un…

- Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid Ra'ad al Hussein, a acuzat miercuri regimul sirian ca planuieste „apocalipsa" in tara sa, adaugand ca actualul conflict din enclava Ghouta Orientala a intrat intr-o noua „faza a ororii", informeaza AFP si dpa,

- Administrația Trump ia in considerare o noua acțiune militara in Siria, dupa ce a aparut informația ca armata președintelui sirian Bashar al-Assad s-a folosit inca o data de arme chimice impotriva propriei populații din Ghouta Orientala. Ar fi al doilea atac american in mai puțin de un an.

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a cerut luni omologului sau rus Vladimir Putin 'sa ia masuri reale si concrete' pentru ca regimul sirian sa 'accepte fara ambiguitate' armistitiul in enclava rebela Ghouta Orientala, relateaza AFP. Intr-o convorbire telefonica, Emmanuel Macron i-a solicitat…

- UPDATE: Un convoi cu ajutoare umanitare a reusit luni sa ajunga in enclava siriana Ghouta orientala, pentru prima data dupa inceputul sangeroasei ofensive a fortelor guvernamentale, acum doua saptamani. O mare parte din articolele medicale de prima necesitate nu au reusit insa sa treaca de controalele…

- Armata siriana "a avansat pe mai multe directii" in enclava insurgentilor Ghouta Orientala, a anuntat duminica o sursa militara, citata de agentia de presa oficiala Sana, in conditiile in care regimul de la Damasc tocmai a realizat o strapungere spectaculoasa in acest bastion al insurgentilor, informeaza…

- Fortele guvernamentale siriene au preluat sâmbata controlul asupra aproximativ 10% din enclava rebela Ghouta, de lânga Damasc, potrivit organizatiei neguvernamentale Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza AFP. Bombardamentele asupra altor zone din…

- Fortele guvernamentale siriene au lansat miercuri ofensiva terestra asupra enclavei rebele Ghouta de langa Damasc, informeaza Reuters din surse de ambele parti.Dupa 11 zile de bombardamente soldate cu sute de morti, in ciuda planului Rusiei privind un armistitiu zilnic de cinci ore, trupele…

- Fortele regimului Bashar al-Assad au lansat, miercuri, o ofensiva terestra impotriva rebelilor din Ghouta de Est, regiune situata in apropierea Damascului, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Dupa 11 zile de bombardamente soldate cu sute de morti, in ciuda planului Rusiei privind un armistitiu zilnic de cinci ore, trupele regimului de la Damasc incearca sa castige teren in zona de suburbii si ferme pe care inca o mai controleaza rebelii, in apropierea capitalei.Armistitiul de…

- Washingtonul a indemnat luni Moscova, mare aliat al regimului Bashar al-Assad, sa actioneze pentru a pune capat ofensivei asupra regiunii Ghouta Orientala, fief al rebelilor situat la portile Damascului bombardat de mai multe zile in pofida apelului unanim al Consiliului de Securitate al ONU pentru…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat instaurarea, incepand de marti, a unui "armistitiu umanitar" cotidian in Ghouta Orientala, in Siria, fief al insurgentilor si tinta a unei ofensive sangeroase din partea regimului lui Bashar al-Assad, informeaza luni agentiile de presa ruse, potrivit AFP. "La…

- "Armistitiul va debuta abia atunci cand toti beligerantii din conflict se vor pune de acord asupra modului in care acesta trebuie aplicat, pentru a se asigura ca incetarea ostilitatilor este totala si vizeaza intreaga Sirie", a declarat ministrul rus al afacerilor externe, Serghei Lavrov, intr-o…

- Principalele grupari rebele care controleaza Ghouta Orientala, tinta unei campanii de bombardamente sângeroase a regimului sirian, s-au angajat sa respecte armistitiul umanitar cerut de o rezolutie a Consiliului de Securitate al ONU, relateaza duminica AFP. Potrivit Observatorului…

- Peste 90 de oameni au fost ucisi, duminica, in orasul sirian Ghouta, in urma unui atac ce pare a fi fost executat de fortele loiale presedintelui Bashar al-Assad. Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului sustine ca printre victime sunt si 20 de copii, informeaza Euronews.

- Fortele guvernamentale siriene au lansat, incepand de vineri seara, zeci de rachete si atacuri aeriene asupra pozitiilor detinute de rebeli in regiunea Ghouta Orientala, dupa ce un vot in Consiliul de Securitate al ONU privind o incetare a focului in Siria a fost amanat, transmit agentiile internationale…

- Treisprezece civili au fost ucisi joi in noi bombardamente ale regimului Bashar al-Assad asupra enclavei insurgentilor Ghouta de Est de langa Damasc, a anuntat joi organizatia nonguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), cu sediul la Londra.

- Cel putin 24 de civili, inclusiv trei copii, au fost ucisi miercuri in noi bombardamente ale regimului sirian in Ghouta Orientala, o enclava rebela situata aproape de Damasc, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. Loviturile aeriene s-au concentrat asupra localitatii…

- Un grup care monitorizeaza activitațile militare din Siria susține ca un bombardament aerian al forțelor guvernamentale siriene asupra suburbiilor Damascului, controlate de rebeli, a provocat moartea a 98 de oameni. Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului susține ca acesta a fost cea mai neagra…

- Ministrul turc de externe a avertizat luni ca armata turca va lupta cu orice forta guvernamentala siriana ce intra in provincia Afrin din nord-vestul Siriei pentru a-i proteja pe combatantii kurzi din YPG (Unitatile de Aparare a Poporului), informeaza Reuters. "Daca regimul intra acolo…

- Supusa unor puternice presuni interntaionale, puterea a autorizat de altfel intrarea unor ajutoare umanitare in Ghouta de Est, pentru prima oara dupa raidurile sangeroase care au vizat, saptamana trecuta, enclava rebela asediata in apropiere de Damasc. Regimul sirian a fost acuzat ca a comis recent…

- Șeful ONU cere incetarea conflictului armat din Siria. Antonio Guterrs, secretar general al Organizației Națiunilor Unite, a cerut sambata stingerea imediata a conflictului armat din Siria. Guterres a declarat ca toate parțile implicate in conflict trebuie sa respecte rezoluțiile și incetarea ”imediata…

- Coalitia coordonata de SUA a lansat, joi, atacuri impotriva fortelor regimului condus de Bashar al-Assad, ca reactie la o ofensiva a militantilor regimului sirian, iar in urma acestora au murit peste 100 de sustinatori ai regimului de la Damsc, a anuntat Armata SUA, relateaza CNN.

- Cel putin 74 de civili au murit in urma unor raiduri aeriene efectuate asupra provinciei Ghouta. Sursele au mai declarat ca bilantul ar putea sa creasca. Potrivit reporterilor care se aflau la fata locului, atacurile au inceput marti dimineata. Alte 30 de civili au murit luni, iar cateva zeci…

- SUA au acuzat luni Rusia ca face sa intarzie adoptarea unei declaratii de condamnare de catre Consiliul de Securitate al ONU a presupuselor atacuri chimice recente in Siria, soldate cu zeci de raniti, printre care copii, relateaza AFP. Exista "dovezi clare" care confirma folosirea clorului in aceste…

- Cel putin 11 civili au murit, vineri, in urma unor bombardamente efectuate de fortele regimului condus de Bashar al-Assad asupra pozitiilor ocupate de rebelii din Ghouta de Est, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza site-ula agentiei de presa Reuters.

- Cel putin 28 de oameni au murit in urma unor atacuri aeriene efectuate de catre fortele regimului condus de Bashar al-Assad asupra pozitiilor ocupate de rebeli in nord-vestul Siriei, a anuntat, joi, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Guvernul si opozitia din Siria au convenit vineri asupra unui armistitiu in Ghouta Orientala, zona controlata de rebeli in apropierea Damascului, informeaza Xinhua, care preia o relatare a televiziunii Al-Arabiya referitoare la negocierile de pace de la Viena.Luptele urmeaza sa inceteze la…

- Guvernul si opozitia din Siria au convenit vineri asupra unui armistitiu in Ghouta Orientala, zona controlata de rebeli in apropierea Damascului. Astfel, conform unei relatari a televiziunii Al-Arabiya referitoare la negocierile de pace de la Viena, luptele urmeaza sa inceteze la miezul noptii, dupa…

- "Siria condamna minciunile si acuzatiile (...) privind utilizarea de arme chimice", a spus o sursa din cadrul Ministerului de Externe de la Damasc, citata de agentia oficiala de presa SANA.Luni, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) a acuzat fortele proregim de un nou atac…

- Rusia, aliata a regimului sirian al presedintelui Bashar al-Assad, poarta ''responsabilitatea'' pentru atacurile chimice in Siria, a declarat marti la Paris secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, citat de AFP. ''Chiar ieri, peste 20 de civili, in majoritate copii,…

- ''Ministrul de externe francez (Jean-Yves Le Drian) a anuntat ca reuniunea Consiliului de Securitate al ONU va fi dedicata (luni) nu doar situatiei din Afrin, ci si situatiei din Ghouta Orientala si Idlib'', a afirmat Lavrov, acuzand ''partenerii occidentali'' ca agita apele in legatura cu Ghouta…

- Cel putin 21 de civili, între care opt copii, au fost ucisi în raiduri aeriene ale regimului si aliatului sau rus în regiunea Idlib, în nord-vestul Siriei, unde puterea continua o ofensiva împotriva jihadistilor, a indicat luni organizatia neguvernamentala Observatorul…

- Loviturile, efectuate duminica in mai multe zone din sud-estul provinciei Idlib, au costat viata a 11 persoane din aceeasi familie in apropiere de Sinjar, potrivit OSDO.Fortele regimului au cucerit duminica aceasta localitate situata la 14 km de aeroportul militar din Abu al-Duhur, urmatoarea…

- Un total de 1.939 de persoane, dintre care 700 civili, si-au pierdut viata in luna decembrie in razboiul din Siria, conform Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), care a precizat ca, potrivit calculelor sale, este cifra cea mai scazuta de morti, inregistrata intr-o luna, in 2017, transmite…

- Coalitia internationala antijihadista condusa de SUA in Irak si in Siria a acuzat regimul presedintelui sirian Bashar al-Assad ca le garanteaza 'impunitatea' jihadistilor gruparii Statul Islamic (SI) in zonele controlate de fortele guvernamentale, transmite AFP. Jihadistii Statului Islamic 'par sa…

- Jihadistii Statului Islamic 'par sa se deplaseze in deplina impunitate in teritoriile controlate de regim, ceea ce arata ca acesta este, in mod clar, reticent sau incapabil sa invinga Daesh', le-a declarat jurnalistilor prezenti la Pentagon generalul britanic Felix Gedney, unul din responsabilii…

- Rusia, Turcia si Iranul au propus vineri, la sfarsitul negocierilor de pace de la Astana, organizarea unei reuniuni intre regimul lui Bashar al-Assad si opozitia siriana la sfarsitul lunii ianuarie in orasul rus Soci, relateaza AFP. La o saptamana dupa esecul reuniunii de la Geneva, cea…