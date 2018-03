Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a declarat joi, in cadrul unei convorbiri cu emisarul ONU pentru Siria, Staffan de Mistura, ca refugiatii ar putea incepe sa revina in regiunea Ghouta Orientala incepand de duminica sau luni, a anuntat RIA Novosti citata de Reuters.Armata siriana pregateste…

- Directionati de armata siriana sprijinita de Rusia, rebeli din alte parti ale Ghoutei de Est parasesc in convoaie zonele controlate de insurgenti in nord-vest, conform acordurilor de retragere care restabilesc autoritatea presedintelui Bashar al-Assad.Gruparea Jaish al-Islam a declarat…

- Armata siriana pregateste lansarea unei operatiuni 'uriase' asupra orasului Douma, ultimul detinut de rebeli in regiunea Ghouta de Est, daca gruparea insurgenta Jaish al-Islam nu va fi de acord sa predea zona, transmite miercuri Reuters, citand un cotidian sirian proguvernamental. Directionati…

- Cel mai important convoi cu rebeli si civili a parasit in noaptea de luni spre marti Ghouta orientala, situata in apropiere de capitala siriana, a anuntat media de stat de la Damasc, potrivit AFP. O suta de autobuze care transporta 6.749 de persoane, dintre care un sfert sunt rebeli, au parasit noaptea…

- Televiziunea de stat siriana a anuntat vineri un al doilea acord de evacuare dintr-un sector rebel din Ghouta Orientala, in timp ce puterea de la Damasc este pe cale sa recucereasca ultimele zone detinute de catre insurgenti in regiunea situata in apropiere de capitala, relateaza AFP. …

- Conform intelegerii, care a fost mediata de Rusia, gruparea Ahrar al Sham, care controleaza localitatea asediata, a acceptat sa depuna armele, in schimbul asigurarii trecerii libere spre zone din Siria controlate de insurgenti. Luptatorii care raman pot beneficia de gratiere din partea autoritatilor,…

- Una din gruparile rebele din enclava Ghouta de Est de langa Damasc a ajuns la un acord pentru evacuarea orasului Harasta, au declarat miercuri agentiei Reuters doua surse din opozitia siriana. Acordul "ar putea intra in vigoare imediat dupa anuntarea unei incetari a focului, chiar miercuri", a afirmat…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a anuntat, marti, ca 65% din suprafata provinciei siriene Ghouta Orientala este 'libera de teroristi', transmite agentia de presa rusa RIA Novosti, citata de Reuters. Ministerul Apararii rus a declarat anterior ca numarul total al civililor,…

- Numarul total al civililor, majoritatea copii, care au fost evacuati de la inceputul operatiunii umanitare in enclava siriana Ghouta Orientala, din apropierea capitalei Damasc, a ajuns la 79.702, a anuntat marti Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters. Ministerul a precizat intr-un…

- In atacurile de vineri s-au folosit bombe cu dispersie, dispozitive incendiare cu napalm si explozibili conventionali, a transmis OSDO, potrivit site-ul agentiei The Associated Press. Atacurile au vizat o zona rezidentiala si o piata unde zeci de persoane erau prezente pentru a se aproviziona…

- Armata siriana a reusit sa patrunda miercuri seara intr-un oras cheie din enclava asediata Ghouta de Est, supusa la intense bombardamente, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. "Fortele regimului au atacat Hammuriyeh si au reusit sa preia controlul partial" asupra…

- Peste 1.000 de persoane au nevoie de evacuare medicala de urgenta in partea controlata de rebeli din Ghouta Orientala, tinta de trei saptamani a unei ofensive devastatoare a regimului sirian, potrivit Natiunilor Unite, relateaza AFP. 'Peste o mie de persoane trebuie evacuate de urgenta din enclava…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a estimat luni, in timpul vizitei sale in India, ca fiind "insuficiente" concesiile facute in Siria, "pe teren", de Rusia si regimul de la Damasc, dupa 15 zile de la adoptarea rezolutiei ONU asupra unui armistitiu, informeaza AFP. In cadrul acestei rezolutii adoptate…

- Fortele regimului sirian isi continuau duminica ofensiva impotriva zonei rebele din Ghouta Orientala, dupa ce a izolat Douma, unul din marile orase ale acestui fief al insurgentilor vizat de 20 de zile de o actiune militara care a facut peste 1.000 de victime in randul civililor, relateaza AFP.Tirul…

- Pentru prima data de luni, provizii cu mancare au ajuns in orasul Douma, a anuntat Crucea Rosie. Bombardamentele s-au oprit, peste noapte, iar situatia din Ghouta a fost descrisa ca fiind "calma” acum. O incercare anterioara a ONU a esuat din cauza bombardamentelor continue. "Astazi,…

- Peste 900 de civili, printre care 188 de copii, au fost uciși de la lansarea, pe 18 februarie a unei ofensive de o rara intensitate din partea regimului sirian contra pozițiilor rebelilor din regiunea Ghouta Orientala, a spus, joi, Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO). Noul bilanț a luat…

- Coordonatorul ONU pe probleme umanitare in Siria, Ali al-Za'tari, i-a cerut joi guvernului sirian sa respecte un armistitiu in Ghouta Orientala pentru a permite accesul unui convoi cu ajutoare in enclava asediata, constand in materiale medicale ce nu au putut ajunge luni, relateaza miercuri agentia…

- Rebelii sirieni din Ghouta de Est vor apara teritoriul si nu au loc negocieri privind o retragere care a fost propusa de Rusia, a declarat un purtator de cuvant al armatei pentru unul dintre principalele grupuri de rebeli din Ghouta, relateaza Reuters. 'Nu exista negocieri cu privire…

- Convoiul de 46 de camionete a fost trimis de Comitetul International al Crucii Rosii, Semiluna Rosie Arabo-Siriana si ONU si urma sa treaca de un ultim punct de verificare al armatei la al-Wafideen, luni dimineata. "Pare o cursa cu timpul", a postat pe Twitter Pawel Krzysiek, seful comunicatiilor de…

- Cel putin 34 de civili au fost ucisi duminica in bombardamentele regimului sirian asupra regiunii rebele Ghouta Orientala, in apropiere de Damasc, a anuntat la Beirut Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (OSDO), citat de agentia France Presse. Directorul OSDO, Rami Abdel Rahmane, a precizat pentru…

- Regimul sirian si Rusia poarta "responsabilitatea covarsitoare pentru suferinta umana sfasietoare" din Ghouta Orientala, au acuzat la unison premierul britanic Theresa May si presedintele american Donald Trump, a anuntat duminica Biroul premierului britanic, informeaza Reuters si AFP. Theresa May…

- Fortele guvernamentale siriene au preluat sâmbata controlul asupra aproximativ 10% din enclava rebela Ghouta, de lânga Damasc, potrivit organizatiei neguvernamentale Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza AFP. Bombardamentele asupra altor zone din…

- Consiliul ONU pentru drepturile omului va organiza vineri la Geneva "o dezbatere urgenta" privind situatia umanitara din enclava siriana Ghouta Orientala, dezbatere ce are loc la cererea Marii Britanii, a anuntat un purtator de cuvant al ONU, citat de AFP. Dezbaterea va incepe la ora locala…

- Un numar de aproximativ 40 de camioane incarcate cu ajutoare umanitare sunt gata sa plece la Douma, in Ghouta Orientala, langa Damasc, a declarat miercuri Mark Lowcock, secretar general-adjunct pentru afaceri umanitare, informeaza AFP. Dupa adoptarea, sambata, a unei rezolutii ce solicita aplicarea…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat marti ca ajutorul umanitar va fi livrat in enclava siriana Ghouta Orientala folosind un "coridor umanitar" creat cu ajutorul Rusiei, relateaza Reuters. Lavrov a declarat in cadrul unei conferinte de presa comune la Moscova cu omologul…

- Kremlinul a afirmat ca functionarea unei rute de evacuare, deschisa cu ajutorul Rusiei, din enclava siriana Ghouta Orientala va depinde de fortele rebele, pe care le acuza ca tin ostatici civili si saboteaza calea de evacuare, relateaza agentia Reuters. Rusia, care sustine guvernul sirian, a ordonat…

- "Am primit informatii in aceasta dimineata ca luptele continua in Ghouta de Est. In mod clar situatia din teren nu permite intrarea ajutoarelor medicale sau evacuarile persoanelor ranite grav", a spus Jens Laerke, purtatorul de cuvant al agentiei umanitare din cadrul ONU. Observatorul Sirian…

- ONU a facut din nou apel pentru un armistitiu in Ghouta de Est, regiune controlata de rebeli, dupa ce au fost raportate noi cazuri de decese din cauza raidurilor aeriene, scrie BBC. UPDATE 16:08 Putin ordona armistițiu in Ghouta de Est Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat luni o pauza umanitara…

- Dupa mai multe zile de negocieri, sâmbata, Consiliul de securitate ONU a adoptat o rezoluție privind impunerea unui armistițiu de 30 de zile în Sria pentru a permite trimiterea de ajutoare umanitare în fieful rebel Ghouta de Est, din apropiere de Damasc, bombardat de peste o saptamâna…

- Cele doua factiuni rebele importante din Ghouta de Est au salutat sambata rezolutia Consiliului de Securitate al ONU care cere o incetare a focului pentru 30 de zile pe intreg teritoriul Siriei, pentru a permite trimiterea ajutorului umanitar si evacuarile medicale, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.…

- Statele Unite au denuntat joi "responsabilitatea" Rusiei in bombardamentele lansate de regimul de la Damasc care, incepand de duminica, au facut peste 400 de morti in enclava rebela Ghouta Orientala din Siria, relateaza vineri AFP."Fara sprijinul Rusiei pentru regimul sirian, aceasta situatie…

- Rusia a respins, la nivel declarațiilor, in Consiliul de Securitate al ONU rezoluția de armistițiu, inaintata de Suedia și Kuweit, care viza trimiterea urgenta de asistența umanitara in Ghouta Orientala, unde civilii sunt efectiv prinși – sub raidurile regimului lui Bashar al-Assad, intarite de avioanele…

- Peste 400 de civili au fost ucisi in cinci zile de lovituri aeriene si de tiruri ale artileriei intreprinse de regimul sirian si aliatul sau rus in Ghouta Orientala, enclava rebela asediata, situata la est de Damasc, a anuntat joi Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (OSDO), citat de AFP.…

- Rusia va lua in considerare un armistitiu de 30 de zile in Siria numai daca nu va fi valabil si pentru ISIS, Frontul Nusra si alte grupari care bombardeaza zonele rezidentiale din Damasc, afirma ministrul rus de Externe, Sergei Lavrov, citat de Reuters. Comentariile au fost facute de Lavrov in cadrul…

- Peste 200 de civili, dintre care circa 60 de copii au fost ucisi de duminica in violente bombardamente ale regimului sirian asupra regiunii Ghouta, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) care dispune de o vasta retea de surse in intreaga tara."Luni, cinci spitale:…

- Observatorul Sirian al Drepturilor Omului, organizatie cu sediul in Marea Britanie, a informat ca bombardamentul asupra Ghoutei de Est s-a intensificat duminica seara, fiind ranite 325 de persoane. Ghouta de Est, cel mai mare bastion al rebelilor de langa capitala Damasc, gazduieste aproape…

- Cel putin 71 de persoane au fost ucise, in ultimrlr 24 de ore, de raidurile aeriene ale guvernului sirian intr-o enclava a rebelilor din Damasc in ultimele 24 de ore, conform unui grup de monitorizare, scrie The Independent, citat de News.ro . Observatorul Sirian al Drepturilor Omului, organizatie cu…

- Consiliul de Securitate s-a reunit joi fara sa ajunga la vreun rezultat concret in privinta unui armistitiu umanitar in Siria unde situatia in zone ca Ghouta Orientala, in apropiere de Damasc, este critica, au afirmat mai multi diplomati, scrie AFP. Fete inchise, sumbre... Mai multi ambasadori din cele…

- Rebelii au filmat momentul in care Roman Filipov a detonat grenada, strigand: "Asta este pentru baietii nostri".Un pilot rus al carui avion a fost doborat de catre luptatorii rebeli in Siria s-a sinucis prin declansarea unei grenade, pentru a evita capturarea de catre acestia, a confirmat…

- Opozitia siriana nu va participa la negocierile de pace de la Soci, saptamana viitoare, a anuntat sambata la Viena un purtator de cuvant, citat de Reuters. Yahya al-Aridi a sustinut ca guvernul de la Damasc si aliatul acestuia, Rusia, nu au oferit angajamentele necesare, iar conferinta de la Soci…

- "Siria condamna minciunile si acuzatiile (...) privind utilizarea de arme chimice", a spus o sursa din cadrul Ministerului de Externe de la Damasc, citata de agentia oficiala de presa SANA.Luni, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) a acuzat fortele proregim de un nou atac…

- Rusia a respins marti, la ONU, acuzatiile Statelor Unite privind raspunderea pentru utilizarea armelor chimice in Siria, informeaza AFP. In cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate organizate la cererea sa, ambasadorul rus la Natiunile Unite, Vasili Nebenzia, a apreciat ca secretarul de stat…