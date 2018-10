Siria: Rebelii resping prezenţa rusă într-o viitoare zonă demilitarizată O coalitie de grupuri rebele din nord-vestul Siriei a transmis ca se opune desfasurarii de forte ruse in viitoarea 'zona demilitarizata' prevazuta de un acord asupra provinciei Idlib, ultimul mare bastion insurgent din aceasta tara aflata in razboi, relateaza AFP.



Acordul prevede crearea pana la 15 octombrie a unei zone-tampon in forma de potcoava, sub controlul Rusiei, aliat al Damascului, si al Turciei, care ii sustine pe rebeli.



Frontul National de Eliberare (FNL), format la inceputul lunii august la indemnul Turciei in provincia Idlib si in sectoare din regiunile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

