Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele autobuze care ii transporta pe rebeli si pe apropiatii acestora care parasesc partea de sud a regiunii Ghouta Orientala, in apropiere de Damasc, au parasit sambata aceasta enclava, a anuntat agentia de presa siriana oficiala Sana, relateaza AFP. Negocieri intre rebeli si Rusia, aliat al regimului…

- Televiziunea de stat siriana a anuntat vineri un al doilea acord de evacuare dintr-un sector rebel din Ghouta Orientala, in timp ce puterea de la Damasc este pe cale sa recucereasca ultimele zone detinute de catre insurgenti in regiunea situata in apropiere de capitala, relateaza AFP. …

- Sute de rebeli si rudele acestora care au fost evacuati din fieful lor din enclava Ghouta Orientala, in baza unui acord cu regimul sirian, au ajuns vineri in provincia Idleb (nord-vest), a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza AFP. Peste 400 de combatanti…

- Una din gruparile rebele din enclava Ghouta de Est de langa Damasc a ajuns la un acord pentru evacuarea orasului Harasta, au declarat miercuri agentiei Reuters doua surse din opozitia siriana. Acordul "ar putea intra in vigoare imediat dupa anuntarea unei incetari a focului, chiar miercuri", a afirmat…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a anuntat, marti, ca 65% din suprafata provinciei siriene Ghouta Orientala este 'libera de teroristi', transmite agentia de presa rusa RIA Novosti, citata de Reuters. Ministerul Apararii rus a declarat anterior ca numarul total al civililor,…

- Numarul total al civililor, majoritatea copii, care au fost evacuati de la inceputul operatiunii umanitare in enclava siriana Ghouta Orientala, din apropierea capitalei Damasc, a ajuns la 79.702, a anuntat marti Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters. Ministerul a precizat intr-un…

- Peste 1.000 de persoane au nevoie de evacuare medicala de urgenta in partea controlata de rebeli din Ghouta Orientala, tinta de trei saptamani a unei ofensive devastatoare a regimului sirian, potrivit Natiunilor Unite, relateaza AFP. 'Peste o mie de persoane trebuie evacuate de urgenta din enclava…

- Peste 1.000 de persoane au nevoie de evacuare medicala de urgenta in partea controlata de rebeli din Ghouta Orientala, tinta de trei saptamani a unei ofensive devastatoare a regimului sirian, potrivit Natiunilor Unite, relateaza AFP. 'Peste o mie de persoane trebuie evacuate de urgenta din enclava…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a estimat luni, in timpul vizitei sale in India, ca fiind "insuficiente" concesiile facute in Siria, "pe teren", de Rusia si regimul de la Damasc, dupa 15 zile de la adoptarea rezolutiei ONU asupra unui armistitiu, informeaza AFP. In cadrul acestei rezolutii adoptate…

- Presedintele PSD a gasit formula prin care sa scape de opozantii din partid. Jurnalistii de la Realitatea TV lanseaza o informatie bomba si arata ca Liviu Dragnea s-ar pregati de fraudarea votului. Informatiile arata ca Liviu Dragnea a dat ordin ca toti responsabilii de zona sa aiba grija ca delegatii…

- Peste 900 de civili, printre care 188 de copii, au fost uciși de la lansarea, pe 18 februarie a unei ofensive de o rara intensitate din partea regimului sirian contra pozițiilor rebelilor din regiunea Ghouta Orientala, a spus, joi, Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO). Noul bilanț a luat…

- Fortele loiale guvernului sirian au anuntat, miercuri, ca au reusit sa preia controlul asupra celei mai mari parti a regiunii Ghouta de Est, ultima enclava a rebelilor aflata in apropierea capitalei Damasc, relateaza site-ul postului BBC.

- Coordonatorul ONU pe probleme umanitare in Siria, Ali al-Za'tari, i-a cerut joi guvernului sirian sa respecte un armistitiu in Ghouta Orientala pentru a permite accesul unui convoi cu ajutoare in enclava asediata, constand in materiale medicale ce nu au putut ajunge luni, relateaza miercuri agentia…

- Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid Ra'ad al Hussein, a acuzat miercuri regimul sirian ca planuieste "apocalipsa" in tara sa, adaugand ca actualul conflict din enclava Ghouta Orientala a intrat intr-o noua "faza a ororii", informeaza AFP si dpa. "Luna aceasta, Ghouta Orientala…

- Un numar de 46 de civili au fost ucisi si alti circa 190 au fost raniti in bombardamente ale regimului sirian luni in enclava rebela Ghouta Orientala, la est de Damasc, potrivit unui bilant al Observatorului Sirian al Drepturilor Omului (OSDO), citat de DPA si AFP.Raidurile au vizat mai multe…

- Cel putin 34 de civili au fost ucisi duminica in bombardamentele regimului sirian asupra regiunii rebele Ghouta Orientala, in apropiere de Damasc, a anuntat la Beirut Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (OSDO), citat de agentia France Presse. Directorul OSDO, Rami Abdel Rahmane, a precizat pentru…

- Sute de persoane printre care și copii au murit in urma atacurilor lansate de Damasc și Rusia asupra regiunii Ghouta de Est din Siria. Theresa May și Donald Trump au lansat o declarație de presa comuna pe aceasta tema spunand ca Rusia poarta „responsabilitatea covarsitoare pentru suferinta umana sfasietoare”…

- Regimul sirian si Rusia poarta "responsabilitatea covarsitoare pentru suferinta umana sfasietoare" din Ghouta Orientala, au acuzat la unison premierul britanic Theresa May si presedintele american Donald Trump, a anuntat duminica Biroul premierului britanic, informeaza Reuters si AFP. Theresa May…

- Regimul sirian si Rusia poarta "responsabilitatea covarsitoare pentru suferinta umana sfasietoare" din Ghouta Orientala, au acuzat la unison premierul britanic Theresa May si presedintele american Donald Trump, a anuntat duminica Biroul premierului britanic, informeaza Reuters si AFP. …

- Armata siriana "a avansat pe mai multe directii" in enclava insurgentilor Ghouta Orientala, a anuntat duminica o sursa militara, citata de agentia de presa oficiala Sana, in conditiile in care regimul de la Damasc tocmai a realizat o strapungere spectaculoasa in acest bastion al insurgentilor, informeaza…

- Fortele guvernamentale siriene au preluat sambata controlul asupra aproximativ 10% din enclava rebela Ghouta, de langa Damasc, potrivit organizatiei neguvernamentale Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza AFP preluat de agerpres. Bombardamentele asupra altor zone din…

- Medicii Ion Marius Rusa, Florian Dantes si Dan Mugurel Raica, care detin maternitatea privata Euromaterna, au decis sa se apuce de imobiliare. In baza cererii nr. 9488 din data de 6.02.2018 si a actelor doveditoare depuse, persoana desemnata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta…

- Un numar de aproximativ 40 de camioane incarcate cu ajutoare umanitare sunt gata sa plece la Douma, in Ghouta Orientala, langa Damasc, a declarat miercuri Mark Lowcock, secretar general-adjunct pentru afaceri umanitare, informeaza AFP. Dupa adoptarea, sambata, a unei rezolutii ce solicita aplicarea…

- Un numar de aproximativ 40 de camioane incarcate cu ajutoare umanitare sunt gata sa plece la Douma, in Ghouta Orientala, langa Damasc, a declarat miercuri Mark Lowcock, secretar general-adjunct pentru afaceri umanitare, informeaza AFP. Dupa adoptarea, sambata, a unei rezolutii ce solicita…

- Kremlinul a afirmat ca functionarea unei rute de evacuare, deschisa cu ajutorul Rusiei, din enclava siriana Ghouta Orientala va depinde de fortele rebele, pe care le acuza ca tin ostatici civili si saboteaza calea de evacuare, relateaza agentia Reuters. Rusia, care sustine guvernul sirian, a ordonat…

- ONU a confirmat marti reluarea luptelor in Ghouta Orientala, in apropiere de Damasc, in pofida anuntarii de catre Moscova a unui armistitiu umanitar zilnic, relateaza AFP. "Constatam ca luptele continua in timp ce eu va vorbesc, ceea ce face imposibila trimiterea unor convoaie cu ajutoare", a declarat…

- Ambasadorul Rusiei la Londra, Aleksandr Iakovenko, a fost convocat luni dupa-amiaza la Ministerul britanic de Externe, pentru a oferi explicatii despre situatia din zona insurgenta Ghuta, situata la periferia orasului Damasc, asediata de armata siriana cu sustinerea Moscovei.

- Dupa mai multe zile de negocieri, sâmbata, Consiliul de securitate ONU a adoptat o rezoluție privind impunerea unui armistițiu de 30 de zile în Sria pentru a permite trimiterea de ajutoare umanitare în fieful rebel Ghouta de Est, din apropiere de Damasc, bombardat de peste o saptamâna…

- Cele doua factiuni rebele importante din Ghouta de Est au salutat sambata rezolutia Consiliului de Securitate al ONU care cere o incetare a focului pentru 30 de zile pe intreg teritoriul Siriei, pentru a permite trimiterea ajutorului umanitar si evacuarile medicale, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.…

- Cele doua factiuni rebele importante din Ghouta de Est au salutat sambata rezolutia Consiliului de Securitate al ONU care cere o incetare a focului pentru 30 de zile pe intreg teritoriul Siriei, pentru a permite trimiterea ajutorului umanitar si evacuarile medicale, transmite Reuters. In comunicate…

- Statele Unite au denuntat joi "responsabilitatea" Rusiei in bombardamentele lansate de regimul de la Damasc care, incepand de duminica, au facut peste 400 de morti in enclava rebela Ghouta Orientala din Siria, relateaza vineri AFP."Fara sprijinul Rusiei pentru regimul sirian, aceasta situatie…

- Uniunea Europeana a facut apel vineri la o incetare imediata a focului si la deschiderea accesului pentru camioanele cu ajutoare umanitare, exprimandu-si in acelasi timp in termeni duri nemultumirea fata de bombardamentele din regiunea Ghouta Orientala din Siria, relateaza Reuters si dpa. "Uniunea Europeana…

- Statele Unite au denuntat joi "responsabilitatea" Rusiei in bombardamentele lansate de regimul de la Damasc care, incepand de duminica, au facut peste 400 de morti in enclava rebela Ghouta Orientala din Siria, relateaza vineri AFP. "Fara sprijinul Rusiei pentru regimul sirian, aceasta situatie si pierderi…

- Peste 400 de civili au fost ucisi in cinci zile de lovituri aeriene si de tiruri ale artileriei intreprinse de regimul sirian si aliatul sau rus in Ghouta Orientala, enclava rebela asediata, situata la est de Damasc, a anuntat joi Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (OSDO),

- Peste 400 de civili au fost ucisi in cinci zile de lovituri aeriene si de tiruri ale artileriei intreprinse de regimul sirian si aliatul sau rus in Ghouta Orientala, enclava rebela asediata, situata la est de Damasc, a anuntat joi Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (OSDO), citat de AFP.…

- Comitetul International al Crucii Rosii (CICR) a cerut miercuri accesul in Ghouta Orientala, enclava rebela situata la est de Damasc, supusa unor bombardamente puternice din partea regimului sirian si soldate, incepand de duminica, cu peste 300 de morti si peste 1.400 de raniti, relateaza AFP. ''Violentele…

- Cel putin 24 de civili, inclusiv trei copii, au fost ucisi miercuri in noi bombardamente ale regimului sirian in Ghouta Orientala, o enclava rebela situata aproape de Damasc, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. Loviturile aeriene s-au concentrat asupra localitatii…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, s-a declarat marti "profund ingrijorat"in fata escaladarii violentei in Ghouta Orientala, enclava rebela din Siria care este supusa de fortele guvernamentale unor bombardamente sangeroase, transmite AFP. "Secretarul general este profund ingrijorat in fata…

- Sase spitale din enclava rebela asediata Ghouta Orientala, situata la est de Damasc, au fost bombardate in ultimele 48 de ore, dintre care trei sunt in prezent scoase din functiune, iar doua opereaza partial, a informat marti coordonatorul regional al biroului ONU pentru afaceri umanitare in Siria,…

- Observatorul Sirian al Drepturilor Omului, organizatie cu sediul in Marea Britanie, a informat ca bombardamentul asupra Ghoutei de Est s-a intensificat duminica seara, fiind ranite 325 de persoane. Ghouta de Est, cel mai mare bastion al rebelilor de langa capitala Damasc, gazduieste aproape…

- Consiliul de Securitate s-a reunit joi fara sa ajunga la vreun rezultat concret in privinta unui armistitiu umanitar in Siria unde situatia in zone ca Ghouta Orientala, in apropiere de Damasc, este critica, au afirmat mai multi diplomati, scrie AFP. Fete inchise, sumbre... Mai multi ambasadori din cele…

- Decizia a fost luata in timpul unei convorbiri telefonice intre presedintele rus Vladimir Putin si cel turc Recep Tayyip Erdogan. Cei doi lideri au analizat recentele evolutii din Siria si au convenit sa accelereze crearea unor posturi de observare militare in regiunea Idlib. De asemenea,…

- Cel putin 23 de civili, printre care patru copii, au fost ucisi luni in Siria in lovituri aeriene intreprinse de fortele regimului impotriva mai multor localitati din regiunea Ghouta de Est, controlata de rebeli, a comunicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP. Cele…

- Opozitia siriana nu va participa la negocierile de pace de la Soci, saptamana viitoare, a anuntat sambata la Viena un purtator de cuvant, citat de Reuters. Yahya al-Aridi a sustinut ca guvernul de la Damasc si aliatul acestuia, Rusia, nu au oferit angajamentele necesare, iar conferinta de la Soci…

- "Siria condamna minciunile si acuzatiile (...) privind utilizarea de arme chimice", a spus o sursa din cadrul Ministerului de Externe de la Damasc, citata de agentia oficiala de presa SANA.Luni, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) a acuzat fortele proregim de un nou atac…

- Regimul sirian a negat inca o data miercuri ca a recurs la arme chimice in conflict, dupa acuzatii impotriva fortelor sale in legatura cu un atac chimic asupra unei enclave a rebelilor in apropiere de Damasc, transmite AFP. "Siria condamna minciunile si acuzatiile (...) privind utilizarea…

- Rusia a respins marti, la ONU, acuzatiile Statelor Unite privind raspunderea pentru utilizarea armelor chimice in Siria, informeaza AFP. In cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate organizate la cererea sa, ambasadorul rus la Natiunile Unite, Vasili Nebenzia, a apreciat ca secretarul de stat…

- Rebelii talibani au revendicat duminica atacul lansat sambata seara de un comando armat in hotelul de lux Intercontinental din Kabul, in cursul caruia cel putin sase persoane au fost ucise, relateaza AFP. "Ieri seara, hotelul Intercontinental a fost atacat. Atacul a fost efectuat de cinci…

- Susținut de trupele trimise de Moscova și speculand indignarea exprimata in ultimele zile de Turcia fața de sprijinul acordat de SUA milițiilor kurde pe teritoriul sirian, regimul de la Damasc a lansat...

- Un analist al Morgan Stanley, una dintre cele mai mari si importante banci de investitii din lume, a spus ca bitcoin ar putea fi in valoare de zero dolari, avand in vedere ca foarte putini comercianti online accepta acest lucru. De asemenea, Bitcoin nu poate fi considerata o adevarata moneda, a mai…