Siria: Rebelii din Ghouta de Est salută rezoluţia ONU care cere încetarea focului Cele doua factiuni rebele importante din Ghouta de Est au salutat sambata rezolutia Consiliului de Securitate al ONU care cere o incetare a focului pentru 30 de zile pe intreg teritoriul Siriei, pentru a permite trimiterea ajutorului umanitar si evacuarile medicale, transmite Reuters. In comunicate separate, Jaish al-Islam si Failaq al-Rahman s-au angajat sa protejeze convoaiele umanitare care vor veni in enclava rebela asediata de langa Damasc. Insurgentii spun ca ei vor respecta armistitiul, dar avertizeaza ca vor raspunde la orice incalcare a acestuia de catre guvernul sirian si aliatii acestuia.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

