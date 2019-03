Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe israelian, Israel Katz, a afirmat duminica pe Twitter ca presedintele american Donald Trump va recunoaste luni suveranitatea israeliana asupra partii din Inaltimile Golan ocupate si anexate de Israel, relateaza AFP. ''Presedintele Trump va semna maine in prezenta premierului…

- Turcia si Statele Unite negociaza oferta Washingtonului privind vanzarea unor sisteme de rachete Patriot catre Ankara, a declarat vineri ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, transmite Reuters. Seful diplomatiei turce a facut aceste precizari, citate de agentia publica Anadolu, dupa ce Bloomberg…

- Autoritațile din Turcia au intensificat pregatirile pentru implementarea acordului cu Statele Unite, care prevede crearea unei zone sigure in orașul Manbij din Siria, a declarat miercuri Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe al Turciei, relateaza Reuters preluata de mediafax. „Procesul din…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a confirmat duminica in premiera existenta de contacte directe intre Ankara si Damasc, afirmand pe televiziunea publica TRT ca guvernul sau mentine contacte "la nivel inferior" cu guvernul sirian, transmit AFP, Reuters si Xinhua. "Chiar si cand e vorba de un dusman,…

- Turcia pregateste lansarea unei anchete internationale cu privire la asasinarea ziaristului saudit Jamal Khashoggi si va lua noi masuri in acest sens zilele urmatoare, a afirmat ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, citat de media publice turce, transmite marti agentia Reuters. Seful…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan au discutat luni, 14 ianuarie, intr-o convorbire telefonica, despre crearea unei "zone de securitate" in nordul Siria. Discutia telefonica a avut loc in momentul in care cele doua tari traverseaza un nou episod de tensiuni…

- Seful diplomatiei turce a avertizat joi ca Ankara va lansa o ofensiva in nordul Siriei daca retragerea prevazuta a trupelor americane din aceasta zona va fi amanata, informeaza AFP preluata de Agerpres. "Daca retragerea va fi intarziata prin invocarea unor scuze ridicole care nu reflecta realitatea,…