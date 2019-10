Siria: Răniţi şi combatanţi kurzi părăsesc un oraş de frontieră asediat de forţele Ankarei Combatanti kurzi au parasit duminica orasul de la frontiera siriana Ras al-Ain asediat de fortele turce, aceasta fiind o prima retragere dupa acordul de armistitiu in nord-estul Siriei, negociat de Washington si care expira teoretic in doua zile, informeaza AFP. Anuntata joi, aceasta incetare a focului prevede suspendarea pentru 120 de ore a ofensivei lansate in 9 octombrie de Turcia pentru a permite o retragere a combatantilor kurzi (YPG) din zonele de frontiera si instituirea unei "zone de securitate" de 32 km largime in teritoriul sirian de-a lungul frontierei. Un convoi - care transporta raniti… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Combatanti kurzi au parasit duminica orasul de la frontiera siriana Ras al-Ain asediat de fortele turce, aceasta fiind o prima retragere dupa acordul de armistitiu in nord-estul Siriei, negociat de Washington si care expira teoretic in doua zile, informeaza AFP potrivit Agerpres Anuntata joi, aceasta…

- Președintele Recep Erdogan a declarat ca Turcia ”va zdrobi capetele” luptatorilor kurzi, daca aceștia nu se vor retrage din zona planificata de securitate din nordul Siriei, potrivit BBC. Turcia a fost de acord joi sa inceteze focul, dar ambele tabere se acuza reciproc de incalcarea armistițiului. Erdogan…

- Fortele regimului sirian s-au apropiat luni de frontiera cu Turcia, unde trupele Ankarei si aliati sirieni ale acestora duc in continuare lupte armate impotriva Unitatilor Protectiei Populatiei (YPG), o militie kurda, relateaza AFP potrivit news.roAgitand steaguri siriene si inconjurate de…

- Fortele regimului sirian s-au apropiat luni de frontiera cu Turcia, unde trupele Ankarei si aliati sirieni ale acestora duc in continuare lupte armate impotriva Unitatilor Protectiei Populatiei (YPG), o militie kurda, relateaza AFP.

- Ankara a lansat miercuri o ofensiva in nordul Siriei impotriva unei militii kurde, la doua zile dupa ce SUA au retras trupele americane desfasurate in anumite sectoare din apropierea frontierei cu Turcia, scrie Agerpres. "Ii invitam pe aliatii nostri sa-si asume responsabilitatea morala si…

- Fortele democrate siriene (SDF) conduse de kurzi au anuntat sambata ca 23 de combatanti ai militiei au fost ucisi vineri in urma ofensivei fortelor turce in nordul Siriei, iar alti 37 au fost raniti, relateaza Reuters. Bilantul total al mortilor in randul SDF a ajuns la 45 de miercuri, cand a inceput…

- "Sa fie clar, noi (SUA) nu abandonam fortele kurde partenere", a declarat Esper in fata jurnalistilor, adaugand ca forte ale SUA raman cu kurzii in unele zone ale Siriei si ca SUA au retras doar 50 de soldati din zona de conflict. Turcia a pus SUA intr-o "situatie dificila", a adaugat el.…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat ca decizia sa de a retrage trupele americane din Siria nu este o miscare de abandonare a fortelor kurde, relateaza marti DPA, preluata de Agerpres. ''S-ar putea sa fim pe cale sa parasim Siria, dar in niciun caz nu i-am abandonat pe kurzi, care sunt…