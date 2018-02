Siria: Putin a ordonat un armistitiu umanitar zilnic in Ghouta de Est, incepand de marti

Stiri pe aceeasi tema

- La doar cateva ore dupa intrarea in vigoare a armistițiului de incetare a focului in Siria, stabilit, sambata, de statele membre ale Consiliului de Securitate al ONU, forțele guvernamentale de la Damasc au lansat un atac aerian asupra unei enclave controlate de rebeli, scrie BBC News. Ultimele atacuri…

- Președinții rus și francez, Vladimir Putin și Emmanuel Macron și cancelarul german Angele Merkel au discutat duminica, prin telefon, despre situația din Siria, de unde vin relatari despre incalcarea armistițiului cerut sambata de Consiliul de Securitate al ONU. Cei trei lideri au subliniat importanța…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite a adoptat sambata seara, in unanimitate, o rezolutie prin care cere instituirea unui armistitiu umanitar in Siria cu durata de 30 de zile. Acest timp ar permite acordarea ajutorului umanit...

- Rusia a testat "peste 200 de noi tipuri de arme" in Siria, a afirmat joi un general rus aflat la conducerea unei comisii parlamentare de aparare, in timp ce Moscova este acuzata ca participa la raidurile sangeroase asupra bastionului rebelilor din Goutha Orientala, in apropiere de Damasc, relateaza…

- Rusia va lua in considerare un armistitiu de 30 de zile in Siria numai daca nu va fi valabil si pentru ISIS, Frontul Nusra si alte grupari care bombardeaza zonele rezidentiale din Damasc, afirma ministrul rus de Externe, Sergei Lavrov, citat de Reuters. Comentariile au fost facute de Lavrov in cadrul…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a vorbit la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin, a relatat agentia nationala de presa turca Anadolu, situatia din Siria fiind principalul punct de pe agenda discutiei, potrivit Reuters si dpa. Potrivit postului turc de televiziune Haberturk, discutia…

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a pronuntat miercuri pentru instituirea unui ''armistitiu'' in Ghouta orientala, enclava controlata de rebeli la est de Damasc, unde regimul sirian ataca ''civili'', fapt condamnat ''cu fermitate'' de Franta, relateaza…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a vorbit luni la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin, a relatat agentia nationala de presa turca Anadolu, situatia din Siria fiind principalul punct de pe agenda discutiei, potrivit Reuters si dpa. Potrivit postului turc de televiziune Haberturk, discutia…

- Un localnic in varsta de 22 de ani a deschis focul cu o arma de vanatoare in timpul unei slujbe religioase la o biserica ortodoxa din orasul Kizliar, omorand cinci femei si ranind alte patru persoane. El a fost impuscat mortal de politie.Gruparea jihadista l-a descris pe atacator ca fiind…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care l-a primit luni pe liderul palestinian Mahmoud Abbas, a declarat ca a discutat telefonic cu omologul sau american, Donald Trump, despre procesul de pace din Orientul Mijlociu dintre israelieni si palestinieni, informeaza agentia de stiri Tass.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat luni, in debutul unei intilniri cu omologul sau palestinian, Mahmoud Abbas, ca a discutat la telefon cu Donald Trump despre conflictul israeliano-palestinian, transmite AFP. "Tocmai am discutat cu presedintele american Trump. Evident, am vorbit despre conflictul…

- Presedintele rus Vladimir Putin si premierul israelian Benjamin Netanyahu au discutat telefonic, sambata, despre atacurile aeriene desfasurate de catre fortele israeliene asupra unor tinte din Siria, iar liderul de la Moscova a facut apel la evitarea intensificarii tensiunilor, relateaza Tass.

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron au discutat telefonic, vineri, despre procesul de pace din Siria si despre criza din estul Ucrainei, potrivit unui comunicat de presa al Kremlinului, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Presedintele rus Vladimir Putin a marturisit ca nu are smartphone, dupa ce s-a prezentat anul trecut ca o ”persoana obisnuita”, care aproape ca nu utilizeaza Internetul si nu are cont pe retele de socializare, relateaza AFP. ”Spuneti ca toata lumea are un smartphone”, a declarat Putin joi, in urma unui…

- Consiliul de Securitate s-a reunit joi fara sa ajunga la vreun rezultat concret in privinta unui armistitiu umanitar in Siria unde situatia in zone ca Ghouta Orientala, in apropiere de Damasc, este critica, au afirmat mai multi diplomati, scrie AFP. Fete inchise, sumbre... Mai multi ambasadori din cele…

- Presedintele rus Vladimir Putin a mostenit un apartament in centrul Tel Avivului de la fosta sa profesoara de germana Mina Iuditkaia Berliner, care a murit in decembrie la varsta de 96 de ani, scrie site-ul israelian de stiri Ynet, anunța news.ro.Berliner i-a lasat apartamentul lui Putin prin…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, l-a asigurat pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, ca actiunile armatei turce in Siria vizeaza lupta contra unor "elemente teroriste" si ca Ankara...

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat Turcia, miercuri, ca operatiunea desfasurata in regiunea Afrin nu ar trebui sa devina o scuza pentru invadarea Siriei, afirmand ca isi doreste ca Ankara sa isi coordoneze actiunile impreuna cu aliatii, informeaza,

- Presedintele rus Vladimir Putin a estimat marti, in mod ironic, ca este 'ofensator' faptul ca nu se afla pe lista personalitatilor ruse susceptibile a fi sanctionate publicata de Statele Unite si pe care a calificat-o drept un 'gest neamical', dar a exclus eventuale masuri de retorsiune…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a plecat luni dimineata la Moscova pentru a se intalni cu presedintele rus Vladimir Putin si a-l avertiza ca Iranul incearca "sa transforme Libanul intr-un sit gigantic de rachete", relateaza Xinhua. In remarcile sale inainte de plecare, Netanyahu…

- Președintele rus, Vladimir Putin, va avea luni o intrevedere cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, la Moscova. Netanyahu va efectua o scurta vizita de lucru in Rusia, conform serviciul de presa al Kremlinului. "Cei doi lideri intenționeaza sa discute aspecte legate de stimularea cooperarii ruso-israeliene…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a indemnat miercuri pe omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, sa-si reduca operatiunile militare in Siria, unde armata turca a lansat o ampla ofensiva impotriva unei militii kurde siriene aliate a Statelor Unite, relateaza AFP.In cursul unei discutii…

- "Zece drone incarcate cu explozivi s-au apropiat de baza aeriana rusa de la Hmeimim si alte trei de baza Flotei ruse de la Tartous', a comunicat Ministerul Apararii, citat de agentiile de presa ruse. Atacurile au avut loc in noaptea de 5 spre 6 ianuarie si au fost organizate in scopuri 'teroriste',…

- Presedintele rus Vladimir Putin le-a cerut compatriotilor sai in mesajul de Anul Nou sa-si exprime dragostea fata de familie, urandu-le o 'schimbare in bine' in anul 2018 si le-a multumit celor care 'cred in ei insisi si in tara lor', consemneaza agentiile EFE si Xinhua. …

- Președintele rus, Vladimir Putin, i-a felicitat pe mai mulți lideri de state cu prilejul Anului Nou și a sarbatorii Nașterii Domnului. Nu a facut excepție și l-a felicitat și pe Igor Dodon, adresandu-i cuvinte de mulțumire, a informat sambata Kremlinul.

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau sirian Bashar al-Assad intr-o felicitare de Anul Nou ca Rusia va continue sa sprijine eforturile Siriei de a-si apara suveranitatea, a anuntat sambata Kremlinul, potrivit Reuters. Putin a subliniat ca Rusia "va continua sa acorde…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat vineri acordul cu Siria ce prevede ca portul Tartus de la Marea Mediterana va fi baza navala a Rusiei in urmatorii 49 de ani, informeaza agentia EFE. 'Realizarea acestui acord raspunde intereselor Rusiei, intrucat contribuie la consolidarea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a elogiat joi rolul ”crucial” al Rusiei in infrangerea jihadistilor in Siria, unde gruparea Statul Islamic (SI) a pierdut aproape teritoriile asupra carora detinea controlul, relateaza AFP. ”Rusia a avut o contributie cruciala in infrangerea fortelor criminale care…

- Presedintele rus Vladimir Putin a catalogat joi drept ”act terorist” explozia unei bombe artizanale, soldate cu 13 raniti, intr-un supermarket, la Sankt Petersburg, intr-un context de ingrijjorare fata de intoarcerea jihadistilor plecati sa lupte in Siria, relateaza AFP. Dand asigurari ca nu indeparteaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care doreste sa obtina la alegerile din martie 2018 un al patrulea mandat la Kremlin, si-a depus miercuri in fata camerelor de televiziune dosarul de candidatura la Comisia Electorala Centrala. In același timp, opozantul Alexei Navalnii, a carui candidatura a fost respinsa…

- Turcia si Rusia colaboreaza pentru scoaterea a 500 de sirieni din provincia siriana Ghouta, potrivit unor declaratii facute duminica de presedintele Recep Tayyip Erdogan, informeaza Reuters.Presedintele turc a declarat inainte de a pleca intr-o vizita oficiala in Sudan: „Exista aproximativ…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca fostul sef al laboratorului antidoping de la Moscova, Grigori Rodcenkov, de la declaratiile caruia a pornit scandalul de dopaj cu privire la Rusia, este sub controlul si sub protectia FBI, relateaza L'Equipe."Rodcenkov se afla sub controlul si sub…

- SUA nu au observat nicio retragere semnificativa a fortelor ruse din Siria, in pofida unui anunt in acest sens facut luni de presedintele Vladimir Putin, a declarat Pentagonul, potrivit Reuters, scrie agerpres.ro. ''Nu au existat reduceri semnificative ale efectivelor fortelor ruse dupa anunturile…

- Președintele rus Vladimir Putin urmeaza sa-și țina joi conferința de presa anuala cu jurnaliști ruși și straini, intr-una din ultimele apariții publice importante inaintea alegerilor prezidențiale din martie. Putin va aparea in fața celor cam 1600 de jurnaliști intr-un eveniment televizat care a devenit…

- O desfasurare ampla de forte militare ruse nu mai este necesara in Siria, a declarat marti Dmitri Peskov, un purtator de cuvant al Kremlinului, relateaza Reuters, citat de news.ro.Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat luni, intr-o vizita-surpriza in Siria, ca o ”parte semnificativa” a…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, care a efectuat luni o vizita neanuntata la baza aeriana rusa de la Hmeimim, in vestul Siriei, a ordonat inceperea retragerii fortelor ruse din aceasta tara, au anuntat agentiile de presa ruse preluate de AFP si Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat infrangerea totala a gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) in Siria pe ambele maluri ale fluviului Eufrat, relateaza agentiile Reuters si EFE.'Ministrul apararii (Serghei Soigu) m-a informat in urma cu doua ore ca operatiunile pe malurile de est si…

- Anuntul facut miercuri de presedintele rus Vladimir Putin privind inaintarea candidaturii sale pentru un al patrulea mandat in alegerile prezidentiale din martie 2018 a fost primit in Rusia cu bucurie de mai multi oameni politici, dar si cu iritare de catre opozitie, informeaza AFP.'Aceasta…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat miercuri ca va candida pentru un al patrulea mandat la alegerile prezidentiale care se vor defasura anul viitor in luna martie, informeaza agentiile...

- In cadrul unui eveniment tinut la Moscova, unde majoritatea participantilor erau tineri, Vladimir Putin a intrebat audienta daca il sustine sa candideze in alegerile prezidentiale din luna martie 2018. Participantii la eveniment au raspuns afirmativ si au inceput sa aplaude. "Inteleg ca aceasta…

- Curtea Suprema din SUA i-a dat dreptate lui Donald Trump și a decis ca hotararea președintelui de a interzice calatoria cetațenilor din șase țari musulmane in Statele Unite este legala și poate fi pusa in aplicare imediat, scrie Reuters. Instanța, formata din noua membri, a admis cererea administrației…